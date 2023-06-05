"Нова пошта" відкрила перше відділення у Чехії

"Нова пошта" відкрила перше відділення Nova Post у столиці Чехії Празі.

Як повідомляє пресслужба компанії, Чехія стала четвертою країною ЄС, де з’явились відділення поштового оператора. До цього відділення відривалися в Польщі, Литві та Молдові.

"Відтепер українці в Чехії можуть легко відправляти речі додому, в Україну, та швидко отримувати від рідних посилки, документи та навіть вантажі", – йдеться у повідомленні.

Відділення Nova Post у Празі відкрилося за адресою Pod Višňovkou 1664/29 та щоденно приймає документи, посилки та вантажі вагою до 1000 кг для відправки та отримання.

За словами співвласника групи компаній Нова пошта В’ячеслава Климова, цього року заплановано відкриття додаткових відділень Nova Post в Празі та Брно. Також "Нова пошта" планує інвестувати у розвиток компанії в Чехії 3 млн чеських крон.

Відділення відкрито для клієнтів щоденно. Термін доставки – від 5 робочих днів.

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