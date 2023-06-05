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В Україні запустили моніторинг риболовних суден

рибальство

Із початку червня перебування риболовних суден під час промислового вилову риби у межах і за межами України тепер фіксується спеціальною інформаційно-телекомунікаційною системою.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Зазначається, що моніторинг має на меті забезпечити чіткий контроль за місцезнаходженням суден, що є необхідним для охорони водних біоресурсів та їх раціонального використання.

"Запуск нової системи моніторингу стане ще одним важливим пазлом у процесі реформування рибної галузі. Онлайн моніторинг за риболовними суднами дає можливість зменшити ганебну практику незаконного рибальства, а також знизити корупційні ризики у промисловому вилову водних біоресурсів", – зазначив заступник міністра Віталій Головня.

Як додали у Мінагрополітики, контроль за риболовними суднами допоможе знизити частку незаконної рибної продукції на ринку, яка наразі складає значну конкуренцію легально добутим водним біоресурсам.

Водночас, такий моніторинг дозволить сформувати об’єктивну доказову базу щодо незаконного вилову риби та посилить ефективність заходів з охорони водних біоресурсів.

Автор: 

Мінагрополітики (1364) риболовля (14)


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