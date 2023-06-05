Автомобілі на українських номерах проходитимуть техогляд у Німеччині

Українських біженців змусять здійснювати техогляд їхніх автомобілів у Німеччині.

Очікується, що він відбуватиметься за спрощеною процедурою, яка усуває деякі бюрократичні перепони, пише DW.

Зазначається, що українським біженцям у Німеччині доведеться провести технічний огляд їхніх автомобілів з українськими номерами, якщо транспортні засоби перебувають у Німеччині понад рік.

Автомобілі перевірятимуться з точки зору безпеки для учасників дорожнього руху, а також на предмет дотримання норм щодо шкідливих викидів в атмосферу. Водночас, транспортні засоби не перевірятимуть на відповідність діючим у Німеччині і ЄС технічним вимогам, адже автомобілі продовжуватимуть перебувати на обліку в Україні.

У такий спосіб, автомобілі з України будуть звільнені від необхідності при техогляді надавати сертифікати відповідності технічним нормам ЄС, що для більшості українців дотепер становило велику проблему. Адже куплені в Україні авто вироблені не для європейського ринку, тому отримання відповідного сертифіката відповідності на практиці виявляється для їхніх власників у Німеччині складною процедурою, яка коштує подекуди сотні євро.

Окрема спрощена процедура техогляду для автомобілів на українських номерах передбачена концепцією, погодженою федеральним міністерством транспорту спільно з організаціями, які здійснюють технічний огляд автомобілів.

Зазначається, що Міністерства транспорту федеральних земель завершують погодження правил, за якими автомобілі українців із тимчасовим захистом зможуть перебувати у країні без реєстрації понад рік (з дати перетину кордону транспортного засобу). Остаточний текст має бути ухвалений 9 червня.

Правила набудуть чинності після того, як федеральні землі окремо ухвалять і оприлюднять документ. Водночас втратять чинність окремі тимчасові правила у землях, за якими українські автомобілі не потребують реєстрації та техогляду на певний строк.

Нові правила для автомобілів з України передбачають продовження до 1 квітня 2024 року пільгового періоду без реєстрації (отримання німецьких номерів) через рік перебування у Німеччині.