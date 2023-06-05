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Новини
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Кабмін спростив реєстрацію податкових накладних для бізнесу, – Гетманцев

гетманцев

Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив у Telegram.

"Це результат спільної робочої групи експертів, Мінфіну, Державної податкової служби та Комітету. Зміни спрямовані на зменшення відсотку зупиненних накладних та спрощення адміністративних процедур для платників", – написав Гетманцев.

Зокрема, вказані зміни передбачають:

  • автоматичну реєстрацію ПН/РК у разі виведення платника податку з переліку ризикових за виконання певних умов, які передбачені Порядком зупинення;
  • автоматичну реєстрацію зупинених ПН/РК у разі прийняття рішення про врахування Таблиці платника податків (ТПП) при реєстрації податкової накладної за умови виконання певних умов.
  • визначено механізм адміністративного оскарження рішень про внесення платника податку до переліку ризикових та неврахування ТПП.
  • визначено, що якщо платника внесено до переліку ризикових, то дія рішення щодо врахування ТПП автоматично призупиняється, проте не скасовується, що позбавляє платника податку від необхідності повертатись до питання повторного врахування таблиці після виведення його з переліку ризикових;
  • у рішенні про внесення платника податку до переліку ризикових додано інформацію щодо дати включення до переліку ризикових контрагента, операції з яким визначено як ризикові.

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Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні 12 жовтня вніс зміни до Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, запровадивши декілька нових обмежень для реєстрації такої накладної.

Через це з 14 жовтня було заблоковано понад 1 млн податкових накладних. Масові скарги на зміни надходили до Спілки українських підприємців (СУП) та Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА), а також до Ради бізнес-омбудсмена.

Своєю чергою у Мінфіні називали причиною введення більш жорстких критеріїв до перевірки податкових накладних численні випадки маніпулювання з ризиковими товарами з боку певних підприємців.

Однак наприкінці минулого року Кабмін все ж вніс зміни до відповідної постанови №1165, які б мали усунути непорозуміння між платниками податку та контролюючими органами. 

Автор: 

податки (2421) податкова (344) накладні (14) Гетманцев Данило (479)


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Топ коментарі
+25
підручний зрадника Сівковича керує податковими органами та комітетом Ради! ******

а ви ще питаєте, хто розмінував Чонгар!
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05.06.2023 14:46
+15
Ніхто вже не питає про те, хто розмінував Чонгар.

Бо одні давно знають, а іншим хоч в очі сци.
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05.06.2023 14:53
+11
Мені можна брехати,

Мені можна красти,

Мені можна бути хамом і бидлом,

Мені можна бути корупціонером...... А іншім ніт
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05.06.2023 14:51
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Миттево прийняли рішення, тільки 8 місяців пройшло.
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05.06.2023 14:41 Відповісти
підручний зрадника Сівковича керує податковими органами та комітетом Ради! ******

а ви ще питаєте, хто розмінував Чонгар!
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05.06.2023 14:46 Відповісти
Ніхто вже не питає про те, хто розмінував Чонгар.

Бо одні давно знають, а іншим хоч в очі сци.
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05.06.2023 14:53 Відповісти
Він керує не тільки податковими. Він "смотрящий" за економікою. Результат ...
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06.06.2023 10:37 Відповісти
Мені можна брехати,

Мені можна красти,

Мені можна бути хамом і бидлом,

Мені можна бути корупціонером...... А іншім ніт
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05.06.2023 14:51 Відповісти
а механізм відшкодування збитків платникам хто буде підписувати? І хто за це все відповість?
думаю це теж ті що і Чонгар розмінували
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05.06.2023 14:56 Відповісти
Якась потворна пекельна істота, цей даніїльчик.
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05.06.2023 14:56 Відповісти
.....у разі виведення платника податку з переліку ризикових за виконання певних умов .....
-тобто до всьго що діється у податковій
податківці будуть підприємцям висувати ще додаткові умови!!!
Недаремно "коміссія" працювала..
З носа ГЕТЬманцева навиколупували ще якусь ахінею
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05.06.2023 14:57 Відповісти
Суми "певних умов" будуть визначатись індивідуально! "Мами ******* швидкість"!
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05.06.2023 15:00 Відповісти
Та та схема Гетманцева й була дуже проста - заблокували декларацію, заносиш цьому недобитому ригу хабар - розблокували декларацію.
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05.06.2023 15:02 Відповісти
Хто б ще цього данила "спростив"
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05.06.2023 15:10 Відповісти
гетманцев - один з найголовніших зечортів
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05.06.2023 15:13 Відповісти
Брехня! Нефіга не спрощенно, як блокували безпідставно так і продовжують. А в резикові можна потрапити лише через те що котресь із підприємств із яким співпрацював декілька років тому було внесено у ризикові 8ї групи. Позбутися статусу резикового НЕМОЖЛИВО, лише через "знайомих" і то якщо такі є..
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05.06.2023 15:15 Відповісти
або через юристів )
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05.06.2023 15:54 Відповісти
Не вирішують юристи, хіба що у них є "знайомі"
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05.06.2023 16:24 Відповісти
Гусей будуть щіпати й далі.. все зрозуміло..
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05.06.2023 15:17 Відповісти
Зеган№дон гетьманцев, пиз№дить як дихає, а дихає часто. Головне правило в їх корупційній складовій - пдв сплати, но податкові без відкату ми вам не зареєструєм, але пдв все одно сплати...
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05.06.2023 15:48 Відповісти
Ввели-отменили, потом уже в где-то в другом ввели-отменили. И так по кругу... Сплошной анонизм зеленой власти.
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05.06.2023 15:55 Відповісти
Судя по тексту никаких упрощениий только усложнения,этот шанувальник лукашенки и его стиля госуправления продолжает душить экономику и плодить коррупцию.
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05.06.2023 16:02 Відповісти
"за умови виконання певних умов"
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05.06.2023 16:08 Відповісти
за певних умов…..
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05.06.2023 16:45 Відповісти
За годи війни Гетьманцев зробив усе щоб зі сторони українських патріотів вона загубила всякий зміст. Їм залишилось тільки виїхати з цієї країни.
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05.06.2023 16:55 Відповісти
Скоро не буде з кого податки збирати
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05.06.2023 17:07 Відповісти
гуси закінчаться.. залишаться лишень свої "півники", яких щипать "нєльзя"...
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05.06.2023 18:51 Відповісти
за умови виконання певних умов а далі до Ванги вона повинна розповісти які умови або до Гетьманцева він розповість на яких умовах Просто супер
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05.06.2023 20:19 Відповісти
Ці"герої" допомагають збудувати в країні ЗЕлесуелу з її цінами і рівнем життя населення!
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05.06.2023 20:41 Відповісти
желаю чтоб сдохли все депутаты и министры, наверное я враг Украины
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05.06.2023 21:42 Відповісти
Так цікаво в коментах ці срачі почитати іноді) На скільки душа українського фопа впирається від порядку. Звісно, лазєйки ухилення від оподаткування закриваються.
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07.06.2023 10:30 Відповісти

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