Під час ворожої атаки на Київ постраждала тютюнова фабрика "Імперіал Тобакко", – ЗМІ

У ніч проти 28 травня під час масованої російської атаки на Київ постраждала будівля тютюнової фабрики, що належить міжнародній компанії "Імперіал Тобакко".

Про це пише Forbes із посиланням на два джерела в компанії й одного співробітника з компанії-конкурента. За їх даними, щонайменше зруйнована одна стіна в торцевій частині фабрики.

28 травня по Києву було випущено близько 40 крилатих ракет та ударних дронів. Один із вибухів, зокрема, відбувся в Голосієвському районі столиці, де знаходиться тютюнова фабрика.

У пресслужбі "Імперіал Тобакко" відмовилися від коментарів. За даними видання, внаслідок руйнувань на тютюновій фабриці постраждалих немає.

"Імперіал Тобакко" стала власником Київської тютюнової фабрики у 2002 році. Вона випускає цигарки марок Davidoff, West, "Прима" тощо.