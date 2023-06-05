Влада Росії знову погрожує зірвати продовження "зернової угоди"

У Москві поки не бачать перспектив продовження "зернової угоди", консультації тривають.

Про це заявив заступник голови МЗС РФ Сергєй Вершинін, передає російський "Інтерфакс".

"Ми їх не бачимо. Але ми продовжуємо, звісно, консультації з оонівськими представниками щодо обох частин тих пакетних домовленостей, які були підписані в липні минулого року", – сказав він журналістам у Москві.

Вершинін зазначив, що "це допомогло б забезпечити кращу продовольчу безпеку".

"Але існуючі суттєві перекоси, на які ми вказували раніше, досі не усунені. Їх треба усувати", – зазначив заступник міністра.

Відповідаючи на запитання про те, чи може російська сторона вжити якихось заходів у відповідь у межах нинішньої угоди, якщо умови щодо запуску аміакопроводу не будуть виконані, він сказав: "У будь-якому разі ми виходимо з того, що укладені наявні домовленості мають виконуватися в повному обсязі: без перекосу в той чи інший бік. Інакше такі дозволеності не працюватимуть".

Як повідомлялося, 1 червня у Мінінфраструктури України заявили, що робота "Чорноморської зернової ініціативи" знову зупинена, оскільки Росія заблокувала реєстрацію вхідного флоту до всіх портів України. Зокрема, 30 та 31 травня Росія зареєструвала для інспекції лише 1 вхідне судно на порт "Чорноморськ", в той час коли інші сторони СКЦ підтвердили до участі в "Чорноморській ініціативі" 10 суден до всіх трьох портів.

Раніше найбільший український порт "Південний" призупинив роботу, оскільки Росія відмовляється пропускати до нього вантажні судна, фактично виключивши його із "Чорноморської зернової ініціативи". За даними ООН, порт "Південний" не отримав жодного судна в рамках угоди з 2 травня.

2 червня на брифінгу повідомив представник генсека ООН Стефан Дюжаррік розповів, що Росія відмовляється пропускати судна до українського порту "Південний" в рамках "зернового коридору", допоки Україна не відновить експорт російського аміаку через Одесу. Він також підтвердив, що через дії російської сторони з 24 травня кількість реєстрацій суден в рамках "зернового коридору" зменшилася із трьох до двох на день.

Нагадаємо, у травні Росія погрожувала заблокувати роботу "зернового коридору", хоча укладені угоди передбачають автоматичне продовження його роботи на чотири місяці – до 18 липня. 17 травня Росія нібито погодилась продовжити виконання угоди ще на два місяці.

Раніше співвласник російських виробників добрив "Уралхім", "Уралкалій" та "Тольяттіазот" Дмітрій Мазєпін звернувся до Владіміра Путіна з проханням вирішити питання відновлення транзиту російського аміаку на експорт через Одесу. Про це офіційно повідомляв Кремль.

Однак президент Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що підтримає ідею відновлення експорту російського аміаку через Україну лише в тому випадку, якщо РФ поверне всіх українських військовополонених.

"Зернова ініціатива", ухвалена в липні 2022 року, дозволила експортувати зерно з трьох українських портів: "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".