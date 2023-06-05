Держаудитслужба анонсувала перевірку "Нафтогазу"

Державна аудиторська служба здійснить перевірку НАК "Нафтогаз України", а також дочірніх компаній вже у третьому або четвертому кварталі цього року.

"Олексій Чернишов (голова правління НАК "Нафтогаз України", – ред.) хоче, аби ми їх перевірили. Тому підемо. Перевіримо "Нафтогаз" у третьому чи четвертому кварталі. Зараз немає жодних перепон від керівника НАК, від керівників дочірніх підприємств", – повідомила керівниця Держаудитслужби Алла Басалаєва в інтерв'ю "Главкому".

Вона додала, що є узгоджені зобовязання перед МВФ, зазначені у листі про наміри від 24 березня 2023 року, що Держаудитслужба проведе такий аудит "Нафтогазу".

"НАК "Нафтогаз" – велика акціонерна компанія, у якої дуже багато дочірніх підприємств. Консолідовано дохід НАКу ми побачимо тоді, коли перевіримо всі його "дочки", – додала Басалаєва.

Тому, за її словами, почали з "Укртрансгазу", зараз іде перевірка "Укрнафти".

"У цьому кварталі розпочнуться первірки ПАТ "Укртатнафта", АТ "Укратранснафта", ДП "Нафтогаз Біоенергія", ТОВ "Нафтогаз Біоенергія-Т" та ПАТ "Центренерго". Недопуски раніше були викликані неоднозначним трактуванням законодавства, чи підпадають "дочки" під наш контроль, чи ні. Тепер є зміни до Господарського кодексу, однозначно можемо перевіряти, це наші підконтрольні об'єкти", – підкреслила Басалаєва.