Німеччина запускає багатомільярдну програму підтримки декарбонізації промисловості
Німеччина запускає програму, яка надасть десятки мільярдів євро фірмам, що стикаються зі значними витратами на енергію, щоб допомогти своєму промисловому сектору профінансувати перехід до вуглецево-нейтральних технологій виробництва.
Як пише Reuters, європейська промисловість стикається з тиском через високі витрати на сировину, енергію та робочу силу, в той час як інші регіони, особливо США, переманюють компанії з континенту, пропонуючи щедрі субсидії, передає Європейська правда.
Так звані контракти на захист клімату є основним елементом відповіді Німеччини на ці виклики. Берлін сподівається, що фінансова підтримка допоможе виробникам сталі, цементу, паперу та хімікатів декарбонізувати своє виробництво.
Як повідомило Міністерство економіки Німеччини, у рамках цього процесу компанії зможуть подавати заявки на виплати підтримки, які, за словами уряду, становитимуть суму в мільярд євро протягом 15-річного періоду.
"Ми перебуваємо в періоді тривалої рецесії, в надзвичайно складному економічному періоді", – заявив міністр економіки Роберт Габек після того, як окреслив деталі схеми.
Габек сказав, що в той час як інші частини світу, від США до Азії, пропонують інвестиційні стимули, до Німеччини висуваються більш суворі вимоги, коли мова йде про бюджет і утримання боргу під контролем.
"Тим не менш, не надавати інвестиційні стимули та інвестиційні імпульси на цьому етапі не може бути правильним. Ми скоріше спостерігаємо слабкість інвестицій та інновацій в Європі та Німеччині", – зазначив міністр.
За словами Габека, компанії мають два місяці, щоб висловити зацікавленість у схемі, спрямованій на виконання зобов'язання Німеччини стати вуглецево-нейтральною до 2045 року, перш ніж розпочнеться процес аукціону, додавши, що перемогу отримає компанія з найнижчою пропозицією.
Фірми, які викидають 10 кілотонн CO2 або більше на рік, матимуть право на участь в аукціоні, що фактично відкриває його для тисяч середніх компаній, які працюють у провідній економіці Європи.
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