Антимонопольний комітет оштрафував енерготрейдера Фірташа на 36 мільйонів

Антимонопольний комітет оштрафував ТОВ "Йе Енергія" на 36,17 млн за подання інформації в неповному обсязі на вимогу голови АМКУ – державного уповноваженого у встановлений ним строк.

Як ідеться в повідомленні АМКУ, в листопаді 2022 року на адресу "Йе Енергія" було направлено вимогу, в якій від товариства вимагалося протягом 10 днів з дня отримання вимоги надати Комітету необхідну інформацію на предмет заниження даних протягом листопада 2020 року та травня 2022 року про остаточні прогнозовані обсяги відборів/споживання споживачів природи пов'язаних газопостачальних компаній до обсягів реальних подач газу до ГТС.

Розслідування проводилось у межах наявності у діях операторів газорозподільних мереж ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

"Йе Енергія" на зазначену вимогу у встановлений строк надало інформацію в неповному обсязі, у зв’язку з чим було розпочато справу № 128-26.13/79-22.

За результатами розгляду справи вищезазначені дії ТОВ "Йе Енергія" було кваліфіковано як порушення, передбачене пунктом 14 статті 50 закону "Про захист економічної конкуренції" – подання інформації в неповному обсязі на вимогу державного уповноваженого АМКУ у встановлений ним строк.

ТОВ "Йе Енергія" – один з найбільших постачальників енергоресурсів в Україні, бенефіціаром компанії у держреєстрі вказаний Дмитро Фірташ.