Масові звільнення у світових гігантах: Spotify звільнить дві сотні працівників

Шведська Spotify Technology планує скоротити близько 2% персоналу, або близько 200 осіб.

Востаннє Spotify звільнила 6% персоналу в січні, передає Інтерфакс-Україна.

CNBC пише, що компанія активно розвиває підрозділ подкастів останні три роки. За цей період Spotify витратила 493 млн євро на покупки активів у цій сфері та стала спонсором таких популярних ведучих подкастів, як Меган Маркл та Джо Роган.

Починаючи з 2019 року компанія взяла на себе масштабні зобов’язання щодо подкастингу. Вона витратила понад $1 млрд на придбання мереж подкастів, програмного забезпечення для створення, послуги хостингу та права на популярні шоу,.

Тим не менш, інвестори ставили під питання ці інвестиції. Минулого року акції впали на 66%, оскільки інвесторів цікавило, коли вони почнуть отримувати прибуток. У червні керівники Spotify заявили, що їхній бізнес із виробництва подкастів стане прибутковим у найближчі один-два роки.

Технологічні компанії збільшили кількість персоналу під час пандемії, але були змушені скоротити його у відповідь на зменшення доходів від реклами та хиткі економічні перспективи.