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Нацполіція оголосила у розшук колишнього топменеджера "Нафтогазу" і власника відомої конюшні Бутенка

олексій,бутенко

Голосіївське управління Національної поліції в місті Києві оголосило в розшук Олексія Бутенка – колишнього очільника дочірнього підприємств "Нафтогаз Біоенергія" із групи "Нафтогаз", який також відомий як власник заміського клубу верхової їзди "Конюшня Бутенко".

На оголошення Бутенка у розшук звернув увагу журналіст Юрій Ніколов.

За його даними, Бутенка кілька місяців тому звільнили з посади у "Нафтогазі", він виїхав за кордон і вже після цього його оголосили у розшук.

Крім того, Голосіївський райсуд міста Києва 15 травня арештував майно Бутенка, зокрема земельні ділянки та корпоративні права 9 компаній, якими повністю чи частково володіє Бутенко. Йдеться, зокрема, про фермерське господарство "Агро Ангел", ТОВ "Східна Інвестиційна Група", ТОВ "Коневласник", ТОВ "Робінбут", ТОВ "Конюшня Бутенко-777", ТОВ "Біогазенерго", ТОВ "Ресторан "Коневласник" та інші.

Арешт майна та оголошення у розшук пов’язані з кримінальним провадженням проти Олексія Бутенка, відповідно до якого у період з 2016 по 2019 рік Бутенко "шляхом шахрайства та зловживання довірою, заволодів грошовими коштами на загальну суму $420 000, що становило на той час згідно курсу НБУ 10,56 млн грн, тобто в особливо великих розмірах".

Олексій Бутенко був призначений у "Нафтогаз" у 2021 році до лютого 2023 року очолював "Нафтогаз Біоенергія". Пізніше на посаді директора "Нафтогаз Біоенергія" Бутенка змінив Анатолій Олійник, а з травня 2023 року – Карл Стурен.

За час роботи в "Нафтогазі", за словами самого Бутенка, він реорганізував підприємство "Нафтогаз Біоенергія", яке мало займатися будівництвом та управлінням об’єктами теплоенергетичної інфраструктури на біомасі.

Автор: 

Нафтогаз (3314) Нацполіція (509) розшук (126) Бутенко Віталій (17)


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ОПУ працює у своєму режимі за схемою, звільнили особу, дали усій челяді, разом з особою, виїхати за кордон, (це ж не Гончаренка з ВРУ блокувати), потім, по команді, ОГОЛОСИЛИ у розшук!!

Тому, що послідовні🤑🤑🤑‼️‼️‼️
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05.06.2023 21:53 Відповісти
Вовремя же он ускакал на вороном...
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06.06.2023 08:03 Відповісти
Все як зазвичай. Дали можливості накрасти , втекти і тільки потім оголосили в розшук...
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06.06.2023 12:20 Відповісти
Питання тільки, а скільки отримали, щоб дати виїхати за кордон разом з челядью? Адже ті, хто крутить разом за разом цю схему залишаються, То чи не слід, нарешті, взятись за них.
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06.06.2023 12:49 Відповісти

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