Нацполіція оголосила у розшук колишнього топменеджера "Нафтогазу" і власника відомої конюшні Бутенка

Голосіївське управління Національної поліції в місті Києві оголосило в розшук Олексія Бутенка – колишнього очільника дочірнього підприємств "Нафтогаз Біоенергія" із групи "Нафтогаз", який також відомий як власник заміського клубу верхової їзди "Конюшня Бутенко".

На оголошення Бутенка у розшук звернув увагу журналіст Юрій Ніколов.

За його даними, Бутенка кілька місяців тому звільнили з посади у "Нафтогазі", він виїхав за кордон і вже після цього його оголосили у розшук.

Крім того, Голосіївський райсуд міста Києва 15 травня арештував майно Бутенка, зокрема земельні ділянки та корпоративні права 9 компаній, якими повністю чи частково володіє Бутенко. Йдеться, зокрема, про фермерське господарство "Агро Ангел", ТОВ "Східна Інвестиційна Група", ТОВ "Коневласник", ТОВ "Робінбут", ТОВ "Конюшня Бутенко-777", ТОВ "Біогазенерго", ТОВ "Ресторан "Коневласник" та інші.

Арешт майна та оголошення у розшук пов’язані з кримінальним провадженням проти Олексія Бутенка, відповідно до якого у період з 2016 по 2019 рік Бутенко "шляхом шахрайства та зловживання довірою, заволодів грошовими коштами на загальну суму $420 000, що становило на той час згідно курсу НБУ 10,56 млн грн, тобто в особливо великих розмірах".

Олексій Бутенко був призначений у "Нафтогаз" у 2021 році до лютого 2023 року очолював "Нафтогаз Біоенергія". Пізніше на посаді директора "Нафтогаз Біоенергія" Бутенка змінив Анатолій Олійник, а з травня 2023 року – Карл Стурен.

За час роботи в "Нафтогазі", за словами самого Бутенка, він реорганізував підприємство "Нафтогаз Біоенергія", яке мало займатися будівництвом та управлінням об’єктами теплоенергетичної інфраструктури на біомасі.