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Кількість електромобілів в Україні зросла до 57 тисяч, – МВС

электромобиль

Від початку 2023 року і до кінця травня сервісні центри Міністерства внутрішніх справ зареєстрували 7 688 електрокарів. Загалом їх в Україні майже 57 тис.

Як зазначили в МВС, обслуговування таких автомобілів обходиться в меншу суму, ніж витрати на експлуатацію бензинових або дизельних машин.

"Також електромобілі екологічні. Відсутність вихлопів дозволяє ефективно знизити негативний вплив на навколишнє середовище і природу. А ще Сервісні центри МВС видають таким автомобілям "зелені" номерні знаки", – додали в МВС.

Раніше повідомлялося, що впродовж квітня 2023 року український автопарк поповнили 2128 електромобілів, з яких нових – 453 одиниць, вживаних – 1675.

До того міністерка економіки Юлія Свириденко запросила корейські компанії-виробників електромобілів та машинобудівників до співпраці. Зокрема, досягнуто попередні домовленості про потенційне розміщення виробництв в Україні.

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авто (4126) електромобіль (693)


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