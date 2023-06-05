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Нацкомісія встановить нове обмеження максимальних цін на електроенергію для бізнесу

свет

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), цього тижня планує схвалити проєкт постанови про нові граничні ціни на ринку електроенергії, які вже можуть вступити в дію з 30 червня.

Відповідний проєкт постанови опубліковано у матеріалах до засідання регулятора, яке заплановано на 8 червня, повідомляє галузеве видання ExPro.

Згідно із проєктом постанови, пропонується встановити граничні ціни на ринку "на добу наперед" (РДН):

  • максимальні граничні ціни для годин мінімального навантаження (з 00:00 до 07:00 та з 23:00 до 24:00) – 2 706,63 грн за МВт-год та для годин максимального навантаження (з 07:00 до 23:00) – 5 413,26 грн за МВт-год;
  • мінімальна гранична ціна – 10 грн за МВт-год;

На внутрішньодобовому ринку пропонується встановити:

  • максимальні граничні ціни для годин мінімального навантаження (з 00:00 до 07:00 та з 23:00 до 24:00) – 2 706,63 грн за МВт-год та для годин максимального навантаження (з 07:00 до 23:00) – 5 413,26 грн за МВт-год;

На балансуючому ринку:

  • максимальна гранична ціна – 125% від ціни РДН, визначеної оператором ринку для кожного розрахункового періоду відповідної доби постачання;
  • мінімальна гранична ціна – 0,01 грн за МВт-год.

У разі схвалення проєкту постанови, його буде оприлюднено з метою отримання зауважень і пропозицій.

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Як повідомлялося, раніше НКРЕКП скасувала дію прайскепів (обмежень максимальної ціни на електроенергію у ході торгів) на ринку електроенергії з 30 червня.

Зокрема, регулятор вирішив зупинити відповідні положення прийнятої після початку повномасштабного вторгнення постанови №332 від 25 лютого 2022 року, яка встановлювала граничні ціни на ринку електроенергії на рівні 2 тисячі гривень за МВт-год для годин мінімального навантаження та 4 тис. грн за МВт-год для годин максимального навантаження.

Скасування або підвищення прайкепів на ринку електроенергії публічно вимагали топменеджери найбільшого приватного енергохолдингу ДТЕК Ріната Ахметова.

У березні НКРЕКП почала розслідування можливих незаконних дій групи учасників енергоринку з метою одержання економічних вигод компаніями енергохолдингу ДТЕК Ріната Ахметова за рахунок фінансових втрат держпідприємства "НАЕК "Енергоатом".

Автор: 

тарифи (1303) ціни (3449) електроенергія (4239) НКРЕКП (1442)


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06.06.2023 00:26 Відповісти

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