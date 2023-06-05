США додатково виділять Україні $37 мільйонів на кібербезпеку

США співпрацюють із Конгресом, щоб надати Україні додаткові $37 млн на підтримку кіберзахисту.

Таким чином, допомога сягне загального обсягу $82 млн з лютого 2022 року та понад $120 млн з 2016 року, йдеться в повідомленні Держаного департаменту США.

"Ця підтримка допомогла зміцнити спроможність України виявляти, стримувати та реагувати на кіберінциденти та загрози, а також надала підтримку для захисту критично важливих мереж і цифрової інфраструктури", – сказано в повідомленні.

Крім того, в межах українсько-американського Кібердіалогу сторони поділилися своїми поглядами на роль кібербезпеки в довгостроковому цифровому розвитку України, а також обмінялися думками щодо майбутнього співробітництва США та України з кібернетичних питань.

Кібердіалог України та США було розпочато у 2017 році, відтоді відбулись п'ять зустрічей у його форматі.