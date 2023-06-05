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Новини
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США додатково виділять Україні $37 мільйонів на кібербезпеку

госдеп

США співпрацюють із Конгресом, щоб надати Україні додаткові $37 млн на підтримку кіберзахисту.

Таким чином, допомога сягне загального обсягу $82 млн з лютого 2022 року та понад $120 млн з 2016 року, йдеться в повідомленні Держаного департаменту США.

"Ця підтримка допомогла зміцнити спроможність України виявляти, стримувати та реагувати на кіберінциденти та загрози, а також надала підтримку для захисту критично важливих мереж і цифрової інфраструктури", – сказано в повідомленні.

Крім того, в межах українсько-американського Кібердіалогу сторони поділилися своїми поглядами на роль кібербезпеки в довгостроковому цифровому розвитку України, а також обмінялися думками щодо майбутнього співробітництва США та України з кібернетичних питань.

Кібердіалог України та США було розпочато у 2017 році, відтоді відбулись п'ять зустрічей у його форматі.

Автор: 

Держдепартамент США (110) США (4878) фінансування (2026) кібербезпека (470)


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Де вони той цифровий розвиток побачили в цьому совку в якому бюрократія аж зашкалює.
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05.06.2023 22:21 Відповісти
мова про компьютерн1 системи типу пошти, ЖД, банки. Там стоять компьютери, а значить треба безпека
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06.06.2023 04:59 Відповісти
Безпека це не проблема, - це відмовка. На сьогоднішній день можна робити скільки завгодно рівнів і біометрія і асиметрічне шифрування і прив'язки к девайсам і т.п. можна ізолювати доступ до сервера. До того ж в ЗСУ використовують СЕДО (систему електронного документообігу)для дск-шних документів, це ж з ваших слів небезпечно.
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06.06.2023 18:56 Відповісти

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