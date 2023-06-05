ЄС пропонує позначати контент, створений штучним інтелектом

Намагаючись боротися з дезінформацією в інтернеті, Європейська Комісія хоче, щоб такі технологічні компанії, як Google, Facebook і TikTok, почали позначати контент, створений штучним інтелектом.

"Підписанти (Кодексу ЄС про дезінформацію, – ред.), які мають сервіси з потенційним потенціалом для поширення дезінформації, створеної ШІ, повинні в свою чергу запровадити технологію для розпізнавання такого контенту та чітко позначати його користувачам", – заявила віцепрезидентка з цінностей і прозорості Вера Юрова, пише Politico.

Великі онлайн-платформи та пошукові системи, як-от Meta, Twitter і TikTok, повинні будуть ідентифікувати згенеровані або оброблені зображення, аудіо та відео, відомі як діпфейки з "виразними позначками", вже до 25 серпня відповідно до Акту про цифрові послуги ЄС під загрозою багатомільйонних штрафів.

Тим часом Європейський парламент наполягає на застосуванні подібного правила до всіх компаній, які генерують ШI-контент, у межах майбутнього Акту про штучний інтелект, який може набути чинності вже в 2025 році.

Юрова також хоче, щоб такі компанії, як Microsoft і Google, розробили гарантії для своїх сервісів, щоб зловмисники не могли використовувати так званий генеративний ШІ для шкоди. За її словами, генеральний директор Google Сундар Пічаї сказав їй, що його компанія зараз розробляє такі технології.

Вона додала, що 44 учасники Кодексу практики щодо дезінформації, включно з компаніями соціальних мереж, групами перевірки фактів і рекламними асоціаціями, створять нову групу для обговорення того, як найкраще реагувати на нові технології.

У середині липня учасники кодексу повинні будуть опублікувати звіти з детальним аналізом того, як вони зупинили поширення фейків у своїх мережах, і їхні плани щодо обмеження потенційної дезінформації від генеративного ШІ.