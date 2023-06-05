Нацбанк призупинив дію ліцензій фінансовій компанії колишнього нардепа від партії Тимошенко

Національний банк України тимчасово зупинив дію ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг, а саме на надання коштів у позику, виданої ТОВ "Веллфін", яке надає послуги мікрокредитування під брендом CreditUP. Її також оштрафували на 952 тисяч гривень.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 5 червня, вони набирають чинності з 6 червня, повідомляє пресслужба регулятора.

У Нацбанку пояснили, що за результатами позапланової інспекційної перевірки фінансової компанії у квітні-травні 2023 року виявлені порушення фінансовою компанією вимог законодавства, що регулює діяльність учасників ринків фінансових послуг та законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, у тому числі вимог щодо етичної поведінки.

Фінансова компанія має усунути порушення, що стали причиною для тимчасового зупинення ліцензії, у строк до 6 липня.

Через призупинення дії ліцензій з 6 червня ТОВ "Веллфін" втрачає право укладати договори (продовжувати строк діючих договорів) про надання фінансових послуг, на провадження яких була видана ліцензія, дію якої тимчасово зупинено.

"Водночас тимчасове зупинення ліцензії не звільняє фінансову компанію від виконання своїх зобов’язань за договорами, укладеними до дати набрання чинності рішенням про тимчасове зупинення ліцензії", – наголошують у НБУ.

Як повідомлялося, Національний банк вже двічі штрафував ТОВ "Веллфін" за порушення вимог законодавства щодо взаємодії зі споживачами під час урегулювання простроченої заборгованості.

ТОВ "Веллфін" надає послуги мікрокредитування під брендом CreditUP. Власниками компанії вказані Валентина Жуковська та колишній нардеп від "Батьківщини" Костянтин Бондарєв. Він також був співвласником банку "Велес", ліквідований Нацбанком через фінансові порушення та спробу незаконного виведення валюти за кордон.