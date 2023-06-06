IATA підвищила прогноз прибутку світової авіагалузі більш ніж у 2 рази

Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) підвищила прогноз чистого прибутку світової авіагалузі у 2023 році до $9,8 млрд.

Як повідомила організація, у грудні минулого року показник оцінювався у $4,7 млрд, передає Інтерфакс-Україна.

Востаннє галузь показувала позитивний фінансовий результат за підсумками докоподібного 2019 року: чистий прибуток склав $26,4 млрд. Чистий збиток за 2022 рік IATA раніше оцінювала в $6,9 млрд, у 2021 році він склав $42 млрд, у 2020 – $137,7 млрд.

Виручка світових авіакомпаній у 2023 році, як очікується, складе $803 млрд проти грудневого прогнозу $779 млрд, рентабельність по чистому прибутку – 1,2% (проти 0,6%). У 2019 році виторг був на рівні $838 млрд, рентабельність – 3,1%.

Пасажиропотік цього року, згідно з оновленим прогнозом IATA, досягне 4,35 млрд осіб (у грудні прогнозувалося 4,2 млрд), що наближається до результату 2019 року, коли було перевезено 4,54 млрд осіб.

Поліпшення прогнозу з прибутку ґрунтується на кількох позитивних подіях, сказав генеральний директор IATA Віллі Уолш. Так, Китай зняв обмеження щодо COVID-19 цього року раніше, ніж очікувалося. Доходи від вантажних перевезень залишаються вище рівня, що існував до пандемії, – навіть незважаючи на те, що обсяги перевезень не змінилися.

"І, що стосується витрат, є деяке полегшення. Ціни на авіагас, хоч і залишаються високими, у першій половині року знизилися", – зазначив Уолш.

У середньому 2023 року вартість авіапалива ймовірно складе $98,5 за барель, а загальні витрати на нього – $215 млрд.

IATA об'єднує 300 авіакомпаній, що виконують понад 80% усіх загальносвітових повітряних перевезень.