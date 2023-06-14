Зеленський закликав повністю перекрити постачання компонентів для виробництва російських ракет

Країни-партнери України мають повністю перекрити можливості для постачання комплектуючих для виробництва російських ракет.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

Він зауважив, що у ракетах, які Росія напередодні випустила по Кривому Рогу, спричинивши загибель 11 людей, близько 50 компонентів були вироблені в інших країнах.

"На жаль, Росія досі має змогу отримувати критичні компоненти для виробництва ракет, які створені компаніями з різних країн світу, зокрема компаніями з деяких країн-партнерів. Різними шляхами ці компоненти потім постачають у Росію. Якщо взяти, до прикладу, одну з ракет, які вдарили сьогодні по Кривому Рогу, то близько 50 компонентів у ній – переважно мікроелектроніка – вироблені в інших країнах", – сказав президент.

За його словами, напередодні відбулася зустріч представників України з дипломатами відповідних країн.

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"Список компаній, які постачають Росії компоненти для вбивств, у всіх партнерів є. Є цей список. Розуміння, як російські терористи намагаються обманути світ, теж у всіх у світі є. І ми чекаємо висновків та швидких дій, які зупинять російський ракетний терор", – наголосив голова держави.

Зеленський нагадав, що Україна застосувала санкції проти всіх компаній у Росії, які виробляють ракети.

"Саме такі повні санкційні обмеження мають бути й на глобальному рівні проти всіх них. Кожен шлях обходу санкцій має закономірно каратися також на глобальному рівні. Має бути посилений – максимально – експортний контроль за критичними компонентами. Якщо хтось виступає посередником або працює разом із Росією, щоб терористи могли й надалі підривати житлові будинки та вбивати людей, то такі суб’єкти – бізнес чи держава – заслуговують відповідної реакції світу. Жорсткої реакції", – заявив Зеленський.