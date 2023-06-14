ВАКС засудив екссуддю Чауса до 10 років позбавлення волі

Вищий антикорупційний суд призначив екссудді Дніпровського райсуду Києва Миколі Чаусу покарання у вигляді десяти років позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"14 червня 2023 року колегія суддів ВАКС оголосила обвинувальний вирок колишньому судді Дніпровського районного суду міста Києва, викритого на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди у 150 тис. дол США (понад 3,7 млн грн за курсом НБУ станом на момент вчинення злочину)", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що суд підтримав позицію прокурора САП та визнав особу винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4. ст. 368 КК України – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням.

Так, колишньому судді призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у судовій гілці влади строком на 3 роки з конфіскацією майна.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги до Апеляційної палати ВАКС.

Нагадаємо, правоохоронці викрили викрили суддю Дніпровського райсуду Києва Миколу Чауса у серпні 2016 року. Але Чаус утік з України та переховувався у Молдові. У квітні 2021 року його адвокат заявив, що група невідомих викрала Чауса в центрі Кишинева.

У серпні того ж року Чаус з’явився в одному з сіл Вінницької області. 4 серпня 2021 року ВАКС обрав Чаусу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета.

На початку 2022 року Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід Чаусу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Згодом ВАКС змінив домашній арешт на заставу в розмірі понад 700 тис. грн.