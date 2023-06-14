Понад 25 тисяч українців знайшли роботу у Литві

За даними Служби зайнятості Литви, у країні за трудовими договорами працюють 25 600 українців.

Як пише Delfi, найбільше громадян України без держпідтримки працевлаштували компанії PKC Group у Литві, Manvesta, Elixus, Rimi Lietuva, AQ Wiring Systems, Biovela – Utenos Mesa, Premier Restaurants, Costo, Marino grupė, Baltic Transline Transport.

Зазначається, що прискорити інтеграцію українців у ринок праці допомагають заходи з працевлаштування – у разі субсидованого працевлаштування роботодавцю компенсується заробітна плата.

"Ця цільова підтримка пов'язує роботодавців та працівників – при оновленні або набутті навичок на конкретних робочих місцях люди швидше адаптуються, а компанії швидше знаходять працівників", – пояснила радниця відділу організації реалізації заходів Служби зайнятості Бригіта Блаващюнене.

За словами фахівців, інтеграція українців у литовський ринок праці допомагає вирішити проблему нестачі кадрів.

"Це амортизує потребу в робочій силі, особливо у сфері послуг з розміщення та харчування, виробництва, будівництва, оптової та роздрібної торгівлі", – зазначила Блаващюнене.

Зараз на платформі литовської Служби зайнятості зареєстровано 9,9 тисячі вакансій, на 2,6 тис. позицій роботодавці готові прийняти українців.

Станом на березень у Литві було зареєстровано близько 42 тис. українських біженців.