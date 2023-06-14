МАГАТЕ розробило програму допомоги Україні для подоланні наслідків підриву Каховської ГЕС

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі представив президенту України Володимиру Зеленському програму допомоги Україні для подолання наслідків підриву окупантами Каховської дамби.

Про це очільник МАГАТЕ повідомив у Twitter.

"Своєчасна розмова з президентом України Володимиром Зеленським напередодні мого візиту на Запорізьку АЕС, де мною буде проведено оцінку ситуації після катастрофічного затоплення дамби в Новій Каховці", – зазначив він.

За словами Гроссі, він представив Зеленському програму допомоги Україні "на основі ядерних технологій у сферах охорони здоров'я людини, безпеки харчових продуктів та питної води, здоров'я тварин, управління ґрунтами та водними ресурсами, а також в оцінці стану критично важливої інфраструктури після повені".

Як повідомлялося, у ніч проти 6 червня ворог підірвав греблю Каховської ГЕС. За даними "Укргідроенерго", внаслідок підриву ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

У пресслужбі "Енергоатома" заявили, що підрив окупантами Каховської гідроелектростанції може мати негативні наслідки для окупованої Запорізької АЕС, проте ситуація контрольована.

Цього тижня Гроссі планує відвідати окуповану АЕС та оцінити ситуацію після руйнування греблі Каховської ГЕС.

Він також планує посилити присутність МАГАТЕ на майданчику, замінивши нинішню команду експертів на більшу групу, яка прибуде з ним на ЗАЕС.