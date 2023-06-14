Київська компанія допомагала "Росатому" будувати п’ять АЕС у різних країнах, – СБУ
Служба безпеки України викрила масштабну схему обходу антиросійських санкцій, організовану Київським центральним конструкторським бюро арматуробудування. Гендиректору підприємства і двом його підлеглим вже оголосили про підозру за ст. 111-2 Кримінального кодексу України – пособництво державі-агресору.
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
КЦКБ – це монополіст у сфері розробки, серійного виготовлення і постачання трубопровідної арматури для атомних електростанцій.
До лютого 2022 року компанія експортувала свою продукцію до Росії через власного дилера у Москві.
Основним замовником була російська державна корпорація "Росатом", яка використовує українську трубопровідну арматуру для будівництва енергоблоків на п’ять атомних електростанцій у різних країнах світу.
Утім, Київське бюро продовжило цю співпрацю навіть після повномасштабного вторгнення, заборони вивезення товарів на митну територію РФ і введення санкцій проти "Росатому".
Зазначається, що для цього була розроблена схема обходу санкцій. Зокрема, фіктивними замовниками української продукції у ній виступали підконтрольні зарубіжні фірми.
При виїзді з України товар "переоформлювали" на фактичних отримувачів – підконтрольні "Росатому" компанії, які будують АЕС. Тобто після перетину кордону він їхав "за новим маршрутом".
При цьому сертифікацію трубопровідної арматури, виготовленої в Києві, представники "Росатому" здійснювали у режимі онлайн.
За оперативними даними, з початку повномасштабного вторгнення ділки здійснили 16 експортних операцій на користь РФ на 42 млн грн.
Під час обшуків у фігурантів вилучено документи, комп’ютерну техніку і засоби зв’язку з доказами незаконної діяльності.
Суд обрав затриманим міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою без права внесення застави. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.
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Свої аес треба будувати, щоб наукомісткі виробництва мали замовлення
Допоки не буде бана на роботу з Рашею, так i будуть iснувати такi проститутки.