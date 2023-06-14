ЄЦБ закликав європейські банки залишити Росію

Європейський центральний банк закликав банки єврозони швидко згорнути всі операції в Росії.

Про це під час конференції повідомив голова наглядової ради ЄЦБ Андреа Енріа, передає Reuters.

"Я вважаю, важливо, щоб банки продовжували зосереджуватися на подальшому скороченні своїх ризиків і, в ідеалі, на виході з ринку якомога швидше", – сказав він.



Зазначається, що навіть після понад року повномасштабної війни в Україні кілька європейських банків, включаючи австрійський Raiffeisen Bank International та італійський UniCredit, все ще продовжують заробляти гроші в Росії.



Енріа визнав, що банки більше не надають нових кредитів у Росії і що продати їх важко через тиск з боку Москви. Утім,, за його словами ЄЦБ також чинить сильний тиск на банки, щоб вони залишили РФ, оскільки "існує величезний репутаційний ризик, пов'язаний із продовженням роботи в Росії".



Raiffeisen і UniCredit заявили про скорочення бізнесу в Росії, але наразі відіграють важливу роль для російської економіки, яка бореться з масштабними санкціями Заходу.



Raiffeisen, найважливіший західний банк у Росії, заявив, що розглядає можливість виділення або продажу.