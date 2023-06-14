Окупанти перешкоджають переведенню п’ятого енергоблока ЗАЕС у стан "холодного зупину"
Російські окупанти не дозволяють українському персоналу Запорізької АЕС перевести енергоблок 5 у стан "холодний зупин", як це передбачено розпорядженням Держатомрегулювання від 8 червня 2023 року.
Про це повідомляє пресслужба Державної інспекції ядерного регулювання.
За словами виконувача обов’язків голови ДІЯРУ Олега Корікова, відповідні протиправні дії окупантів є грубим порушенням законодавства у сфері використання ядерної енергії.
"Сподіваюся, що під час свого чергового візиту на Запорізьку АЕС Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі зможе вплинути на російських окупантів та переконати їх у необхідності переведення енергоблока №5 у "холодний зупин". Перешкоджання з боку російських загарбників є нічим іншим, як черговим ядерним шантажем", – наголосив він.
Зазначається, що фахівці МАГАТЕ також зацікавлені і наголошують на важливості доступу до Запорізької ТЕС, а також її відвідного каналу, до ставка-охолоджувача ЗАЕС, щоб краще оцінити ситуацію із забезпеченістю атомної станції резервами води після підриву ворогом Каховської ГЕС та розливу Каховського водосховища.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Гроссі там нагодують ікрою, дадуть вантажівку грошей і голих девок.
Маріанна після такого прийому, висловить необхідність ще у двадцяти трьох таких візитах.