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Новини
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Окупанти перешкоджають переведенню п’ятого енергоблока ЗАЕС у стан "холодного зупину"

заес

Російські окупанти не дозволяють українському персоналу Запорізької АЕС перевести енергоблок 5 у стан "холодний зупин", як це передбачено розпорядженням Держатомрегулювання від 8 червня 2023 року.

Про це повідомляє пресслужба Державної інспекції ядерного регулювання.

За словами виконувача обов’язків голови ДІЯРУ Олега Корікова, відповідні протиправні дії окупантів є грубим порушенням законодавства у сфері використання ядерної енергії.

"Сподіваюся, що під час свого чергового візиту на Запорізьку АЕС Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі зможе вплинути на російських окупантів та переконати їх у необхідності переведення енергоблока №5 у "холодний зупин". Перешкоджання з боку російських загарбників є нічим іншим, як черговим ядерним шантажем", – наголосив він.

Зазначається, що фахівці МАГАТЕ також зацікавлені і наголошують на важливості доступу до Запорізької ТЕС, а також її відвідного каналу, до ставка-охолоджувача ЗАЕС, щоб краще оцінити ситуацію із забезпеченістю атомної станції резервами води після підриву ворогом Каховської ГЕС та розливу Каховського водосховища.

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МАГАТЕ (194) ДІЯРУ (43) Запорізька АЕС (344)


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Чергове "глибоке занепокоєння".
Гроссі там нагодують ікрою, дадуть вантажівку грошей і голих девок.
Маріанна після такого прийому, висловить необхідність ще у двадцяти трьох таких візитах.
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14.06.2023 16:07 Відповісти
Я зовсім не здивований.А світ буде чухати потилицю,бо ім похрену.
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14.06.2023 18:19 Відповісти

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