Окупанти перешкоджають переведенню п’ятого енергоблока ЗАЕС у стан "холодного зупину"

Російські окупанти не дозволяють українському персоналу Запорізької АЕС перевести енергоблок 5 у стан "холодний зупин", як це передбачено розпорядженням Держатомрегулювання від 8 червня 2023 року.

Про це повідомляє пресслужба Державної інспекції ядерного регулювання.

За словами виконувача обов’язків голови ДІЯРУ Олега Корікова, відповідні протиправні дії окупантів є грубим порушенням законодавства у сфері використання ядерної енергії.

"Сподіваюся, що під час свого чергового візиту на Запорізьку АЕС Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі зможе вплинути на російських окупантів та переконати їх у необхідності переведення енергоблока №5 у "холодний зупин". Перешкоджання з боку російських загарбників є нічим іншим, як черговим ядерним шантажем", – наголосив він.

Зазначається, що фахівці МАГАТЕ також зацікавлені і наголошують на важливості доступу до Запорізької ТЕС, а також її відвідного каналу, до ставка-охолоджувача ЗАЕС, щоб краще оцінити ситуацію із забезпеченістю атомної станції резервами води після підриву ворогом Каховської ГЕС та розливу Каховського водосховища.