Внаслідок ворожих обстрілів є знеструмлення у чотирьох областях, – Міненерго

Після нічного ворожого обстрілу території країни ракетами та дронами пошкоджень енергетичної інфраструктури не зафіксовано. Водночас є відключення на Херсонщині, Донеччині, Сумщині та Харківщині.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

"Окупанти продовжують тероризувати Херсон, а також інші прифронтові та прикордонні з РФ території. Через обстріли є відключення на Херсонщині, Донеччині, Сумщині та Харківщині", – йдеться у повідомленні.

Крім того, унаслідок технологічних порушень знеструмлювалися споживачі в Одеській та Кіровоградській областях.

Як додали в Міненерго, на півдні країни триває ліквідація наслідків повені, яка виникла через підрив окупантами Каховської ГЕС. Так, на Миколаївщині через підтоплення знеструмлено 5 населених пунктів повністю і 5 – частково. У Херсоні залишаються без живлення понад 14 тисяч споживачів, у деокупованій частині області через підтоплення знеструмлено 6 населених пунктів.

При цьому енергетики працюють над відновленням електропостачання – у Херсоні заживили 180 абонентів, які були знеструмлені через підтоплення, а на Миколаївщині – понад 700 абонентів.

Також ремонтні бригади розпочали відновлювальні роботи на береговій насосній станції Херсонської ТЕЦ, яка була підтоплена.