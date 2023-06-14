В Україні після ремонту запустили один з енергоблоків АЕС

Ремонтна кампанія атомних енергетичних об’єктів триває з випередженням графіка. Наразі в роботу запустили один із енергоблоків АЕС.

Про це повідомляє міністр енергетики Герман Галущенко, передає пресслужба Міненерго.

"Завдяки злагодженій і професійній роботі атомникам вдалося на 20 днів раніше провести та завершити ремонт одного з блоків АЕС. Він додасть в енергосистему необхідні 1000 МВт потужності для посилення її стійкості", – наголосив він.

За його словами, для споживачів це означатиме, що потужність у системі є, енергопостачання буде стабільним. "Жодних приводів для хвилювань та спекуляцій щодо можливих відключень побутових споживачів немає", – підкреслив міністр.

Очільник Міненерго додав, що введення в роботу атомного блоку раніше запланованого строку особливо важливо в умовах зменшення гідрогенерації країни через дії окупантів та підрив дамби Каховської ГЕС.