В Україні після ремонту запустили один з енергоблоків АЕС
Ремонтна кампанія атомних енергетичних об’єктів триває з випередженням графіка. Наразі в роботу запустили один із енергоблоків АЕС.
Про це повідомляє міністр енергетики Герман Галущенко, передає пресслужба Міненерго.
"Завдяки злагодженій і професійній роботі атомникам вдалося на 20 днів раніше провести та завершити ремонт одного з блоків АЕС. Він додасть в енергосистему необхідні 1000 МВт потужності для посилення її стійкості", – наголосив він.
За його словами, для споживачів це означатиме, що потужність у системі є, енергопостачання буде стабільним. "Жодних приводів для хвилювань та спекуляцій щодо можливих відключень побутових споживачів немає", – підкреслив міністр.
Очільник Міненерго додав, що введення в роботу атомного блоку раніше запланованого строку особливо важливо в умовах зменшення гідрогенерації країни через дії окупантів та підрив дамби Каховської ГЕС.
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