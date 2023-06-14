Росія відновила експорт нафти до КНДР після дворічної паузи

Росія відновила експорт нафти до Північної Кореї після дворічної перерви. Дві країни поглиблюють зв’язки на тлі попереджень США про те, що Пхеньян планує поставити Москві більше зброї.

Як пише Financial Times, дані, опубліковані ООН цього тижня, показують, що Росія поставила 67 300 барелів очищеної нафти до Північної Кореї в період із грудня 2022 року до квітня 2023 року, передає Forbes. Це перші поставки, зареєстровані з вересня 2020 року.

У заяві 12 червня північнокорейський диктатор Кім Чен Ин закликав до "тіснішої стратегічної співпраці" між двома країнами.

У відповідь представник Держдепартаменту США висловив стурбованість тим, що Північна Корея "планує постачати до Росії більше військової техніки".

У вересні 2022 року ЗМІ стало відомо, що Росія купує артилерійські снаряди в КНДР. Це є ознакою того, що глобальні санкції серйозно обмежили її ланцюжки поставок і змусили звернутися до держав-вигнанців по військову допомогу.

Офіційний представник США заявив, що окрім ракет малої дальності та артилерійських снарядів Росія, як очікується, спробує закупити додаткове північнокорейське обладнання в майбутньому.

Оскільки більшість країн діють обережно перед американським тиском, Росія зосередила свої зусилля на укладанні угод з Іраном та Північною Кореєю.