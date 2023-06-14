МЗС заперечує нестачу бланків для видачі закордонних паспортів
У Міністерстві закордонних справ України стверджують, що жодних проблем із друком закордонних паспортів в Україні немає.
Про це речник МЗС Олег Ніколенко повідомив у Facebook.
За його словами, 8 червня МЗС та поліграфкомбінат "Україна" уклали новий договір на виготовлення 115 тисяч паспортів громадянина України для виїзду за кордон.
"Уже 9 червня на замовлення МЗС була надрукована та відвантажена перша партія в 41 тисячу паспортів. Зараз відбувається відправлення цих паспортів за кордон для видачі нашим громадянам в українських закордонних дипломатичних установах", – зазначив Ніколенко.
Він запевнив, що українські посольства та консульства за кордоном продовжують оформлювати та видавати паспорти в штатному режимі.
Раніше деякі ЗМІ опублікували повідомлення про призупинення друку закордонних паспортів для МЗС через нібито відсутність договору із поліграфкомбінатом "Україна".
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Бо послуга ця, ВИКЛЮЧНО ПО ЕЛЕКТРОННОМУ ЗАПИСУ, ЯКИЙ НЕ ПРАЦЮЄ.
Тобто послуги по факту нема.