МЗС заперечує нестачу бланків для видачі закордонних паспортів

У Міністерстві закордонних справ України стверджують, що жодних проблем із друком закордонних паспортів в Україні немає.

Про це речник МЗС Олег Ніколенко повідомив у Facebook.

За його словами, 8 червня МЗС та поліграфкомбінат "Україна" уклали новий договір на виготовлення 115 тисяч паспортів громадянина України для виїзду за кордон.

"Уже 9 червня на замовлення МЗС була надрукована та відвантажена перша партія в 41 тисячу паспортів. Зараз відбувається відправлення цих паспортів за кордон для видачі нашим громадянам в українських закордонних дипломатичних установах", – зазначив Ніколенко.

Він запевнив, що українські посольства та консульства за кордоном продовжують оформлювати та видавати паспорти в штатному режимі.

Раніше деякі ЗМІ опублікували повідомлення про призупинення друку закордонних паспортів для МЗС через нібито відсутність договору із поліграфкомбінатом "Україна".