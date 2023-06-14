Компенсації за працевлаштування переселенців тепер може отримати й новий бізнес, – Мінекономіки

Новостворений бізнес зможе скористатись урядовою програмою підтримки роботодавців за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб та отримати компенсацію.

Як повідомляє пресслужба Міністерства економіки, відповідні зміни були ухвалені на засіданні уряду 6 червня.

За словами заступниці міністра економіки Тетяни Бережної, із початку цього року компенсацію від держави за працевлаштування переселенців отримали понад 3,5 тисячі підприємців, які надали роботу майже 7 тисячам українців, що змушені були переїхати з небезпечних регіонів.

"Загалом їм вже перераховано 78 млн грн. Зміни до умов програми дозволять отримувати таку компенсацію і новоствореному бізнесу, який забезпечує роботою ВПО", – зазначила вона.

Відповідно до змін, отримати компенсацію за працевлаштування переселенців може підприємство, яке було створено після повномасштабного вторгнення – для участі в програмі необхідно надати податкову звітність за останній звітній період на дату подання заяви на отримання компенсації, а не за 2021 рік, як було раніше.

Зазначається, що компенсація надається роботодавцю за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, які отримали статус після введення воєнного стану.

Крім того, зміни передбачають посилення контролю за дотриманням умов дії програми – відтепер центри зайнятості запроваджують моніторинг збереження зайнятості працівників.

Як нагадали у Мінекономіки, програму стимулювання підприємців брати на роботу внутрішніх переселенців запровадили в квітні 2022 року. За кожного працевлаштованого з числа ВПО держава виплачує роботодавцю компенсацію у розмірі мінімальної заробітної плати (6700 грн) впродовж 2 місяців.

У 2022 році програмою скористались понад 10 тисяч підприємців. Вони отримали від держави компенсацію на загальну суму 200 млн грн за те, що взяли на роботу майже 18 тисяч внутрішніх переселенців.