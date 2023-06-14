Курс рубля продовжує стрімко падати – оновив мінімуми з квітня минулого року

Долар та євро продовжували дорожчати на Московській біржі в середу вранці.

Курс долара піднімався вище позначки 85 руб. вперше з початку квітня минулого року, євро торгується вище 91 рубля вперше із 25 квітня 2023 року, повідомляє Інтерфакс.

Як повідомлялося, під час торгів на Московські біржі напередодні, 13 червня, курс рубля вперше з початку квітня 2022 року впав нижче позначки 84 руб. за долар США.

"Ключовим драйвером зниження курсу рубля, як і раніше, виступає дисбаланс, викликаний недостатнім припливом на ринок іноземної валюти. Це обумовлено скороченням експортної виручки через низькі ціни на нафту і газ. Водночас, обсяг імпорту відновився до рівнів 2020-2021 років", – пояснював експерт російської компанії "БКС Світ Інвестицій" Дмитро Бабін.

Нагадаємо, нафтогазові доходи федерального бюджету Росії за підсумками січня-травня склали 2,85 трильйона рублів – це на 50% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Загалом, доходи бюджету РФ в січні-травні склали 9,8 трлн рублів – це на 19% менше, ніж за той же період 2022 року. Водночас видатки федерального бюджету РФ за перші п'ять місяців 2023 року зросли на 27% – до 13,23 трильйона рублів. У підсумку дефіцит бюджету Росії за підсумками січня-травня становив 3,41 трлн рублів. Це перевищує план на весь 2023 рік, який становить 2,93 трлн рублів, або 2% ВВП.