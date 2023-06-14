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Новини
16 290 14

Курс рубля продовжує стрімко падати – оновив мінімуми з квітня минулого року

рубль

Долар та євро продовжували дорожчати на Московській біржі в середу вранці.

Курс долара піднімався вище позначки 85 руб. вперше з початку квітня минулого року, євро торгується вище 91 рубля вперше із 25 квітня 2023 року, повідомляє Інтерфакс.

Як повідомлялося, під час торгів на Московські біржі напередодні, 13 червня, курс рубля вперше з початку квітня 2022 року впав нижче позначки 84 руб. за долар США.

"Ключовим драйвером зниження курсу рубля, як і раніше, виступає дисбаланс, викликаний недостатнім припливом на ринок іноземної валюти. Це обумовлено скороченням експортної виручки через низькі ціни на нафту і газ. Водночас, обсяг імпорту відновився до рівнів 2020-2021 років", – пояснював експерт російської компанії "БКС Світ Інвестицій" Дмитро Бабін.

Нагадаємо, нафтогазові доходи федерального бюджету Росії за підсумками січня-травня склали 2,85 трильйона рублів – це на 50% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Загалом, доходи бюджету РФ в січні-травні склали 9,8 трлн рублів – це на 19% менше, ніж за той же період 2022 року. Водночас видатки федерального бюджету РФ за перші п'ять місяців 2023 року зросли на 27% – до 13,23 трильйона рублів. У підсумку дефіцит бюджету Росії за підсумками січня-травня становив 3,41 трлн рублів. Це перевищує план на весь 2023 рік, який становить 2,93 трлн рублів, або 2% ВВП.

Автор: 

росія (14237) рубль (331) курс рубля (136)


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Топ коментарі
+9
В якому місці гривня зміцнюється?
40% знецінення з початку війни.
У кацапів рубль впав на 13% у порівнянні з довоєнним курсом.
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14.06.2023 15:50
+7
Курс буде таким як скажуть у крЄмлі. Три кепки за долар.
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14.06.2023 15:12
+5
Ви з кілею азірівим в одному виші навчалися?
Якщо до війни імпортний товар коштував 2 тисячі гривень, а зараз коштує 5 тисяч, це зміцнення?
Тобто, за одну й ту саму кількість гривень ви можете купити вполовину менше товарів? Отаке зміцнення? Атріцатєльний рост, так?
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14.06.2023 16:42
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Ну, всєй правди ми ніzнаєм!..
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14.06.2023 15:10 Відповісти
Курс буде таким як скажуть у крЄмлі. Три кепки за долар.
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14.06.2023 15:12 Відповісти
Цікава річ, курс гривні України на яку напала Росія зміцнюється, тобто національна валюта України витримала незгоди. В цей час національна волюта Росії, яка є агресором, стрімко дешевіє і може взагалі зникнути. Буде така собі держава, коли так можна сказати, без грошей
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14.06.2023 15:26 Відповісти
В якому місці гривня зміцнюється?
40% знецінення з початку війни.
У кацапів рубль впав на 13% у порівнянні з довоєнним курсом.
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14.06.2023 15:50 Відповісти
Ви з кілею азірівим в одному виші навчалися?
Якщо до війни імпортний товар коштував 2 тисячі гривень, а зараз коштує 5 тисяч, це зміцнення?
Тобто, за одну й ту саму кількість гривень ви можете купити вполовину менше товарів? Отаке зміцнення? Атріцатєльний рост, так?
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14.06.2023 16:42 Відповісти
не рахуйте в гривнi, бо макулатура.

Краще скажiть який доларовий еквiвалент. Напрклад, скiльки в доларах була зарплата до Донбаса, i скiки зараз в доларах зарплатня.

I вийде що впала зарплата наполовину в доларах, а влада надрукувала фантикiв, а люди зрадiли що зарплатнi пiдняли. Як папуаси з бусами.

Грубо кажучи, платили 300 $, а з ходом конфлiкту стало 150$. Гаманець став товстим, а сумка на касi стала маленька. Цiни зросли на 100%, було 1000 грн, а стало 3 тисячi.
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14.06.2023 17:30 Відповісти
Справа в тому, що офіційний курс долару залежить напряму від доларових запасів країни. Він у нас в останні часи зріс, тому коливання курсу не такі відчутні. Але наші запаси в більшості сформовані за рахунок кредитів. Оці кредити закладають основу того, що курс долару буде рости у майбутньому. Цей майбутній рост може бути невеликим або відсутнім, якщо паралельно рост ВВП України буде шаленим.
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14.06.2023 23:38 Відповісти
- Эта фейк! А даже если и так, то мы палучаем больше руплей за их ванючий доллар ! И ваапще - рассейский рупь - валюта будущега !
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14.06.2023 15:27 Відповісти
Дитячий садок.
Кацапи брюкву сиру будуть жерти аби тільки в них була ампєрія.
Поки що є "Фонд национального благосостояния" з якого кремль бере грощі на війну з Україной і там грошей вистачить ще роки на два як що змін у продажу газу, нафти, алмазів, деревини і інш. на Захід і Схід не буде.
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14.06.2023 15:30 Відповісти
Курс ру

***...
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14.06.2023 17:48 Відповісти
Ну что Америка! Доигралась!? Скоро доллар будет стоить 100 рублей или 200! Сто больше чем один! Да, да, да Хоп хей! Лалалэй, скоро доллар - сто рублей...
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14.06.2023 19:13 Відповісти
стрімко? на мій погляд у слова стрімко зовсім інше значення, ніж пара відсотків за 3 місяці.
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14.06.2023 20:27 Відповісти
немає там курсу 85. зайдіть там в будь-який банк і купіть по курсу 85 декілька тисяч доларів і потім відпишіть нам тут всім, як все пройшло?
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15.06.2023 12:40 Відповісти
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15.06.2023 13:29 Відповісти

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