Наслідки мобілізації від Путіна: Російський "АвтоВАЗ" візьме на роботу тисячі засуджених

Найбільший російський автовиробник "АвтоВАЗ" для збільшення обсягів складання китайських автомобілів планує залучити засуджених до примусових робіт.

Про це повідомили в управлінні Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) по Самарській області, передає Інтерфакс.

"Загальний обсяг необхідних трудових ресурсів до вересня 2023 року становитиме 1,1 тис. осіб, до січня 2024 року – ще близько 2,9 тис. осіб", – йдеться у повідомленні.

За даними УФСВП, із загального обсягу необхідних трудових ресурсів до 50% загальної потреби може бути закрито засудженими до примусових робіт.

"Наразі опрацьовується заявка на підбір кандидатів", – уточнили у російській карній службі.

Наразі на автомобільному підприємстві є потреба у 19 видів фахівців, зокрема слюсарях, операторах металообробного обладнання, ковалях та малярах.

У прес-службі "АвтоВАЗу" ситуацію із залученням засуджених до примусової праці коментувати відмовилися.

Минулого року "АвтоВАЗ" оголосив про набір на постійну роботу співробітників робітничих професій. Завод розраховував працевлаштувати на свій завод у Тольятті 4 тис. осіб.

Як повідомлялося, у російському уряді називають дефіцит кадрів головною проблемою для російської промисловості.

Останні опитування російських підприємств, які щомісячно проводить Інститут економічної політики ім. Єгора Гайдара демонструють, що дефіцит кадрів у промисловості побив рекорд 1996 року. Близько 35% опитаних підприємств заявили про нестачу співробітників.

Дефіцит робітників почав стрімко зростати після оголошення Владіміром Путіним мобілізації для поповнення російських окупаційних військ у вересні минулого року.

За даними Міноборони, планувалося мобілізувати 300 тисяч осіб, однак за інформацією російських ЗМІ під призов може потрапити до 1 мільйона росіян.

Водночас російяни почали масово виїжджати за кордон, щоб уникнути мобілізації. Російський Forbes повідомляв, що протягом двох тижнів після 21 вересня із країни виїхали 700 тис. росіян, 200 тис. з яких поїхали до Казахстану. За оцінками різних російських відомств, з країни виїхали від 600 тис. до 1 мільйона осіб.