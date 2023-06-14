Міненерго доручило своїм підприємствам підрахувати збитки внаслідок вторгнення Росії

Державні підприємства, що підпорядковані Міністерству енергетики, мають подати інформацію про збитки, завдані внаслідок військової агресії РФ.

Відповідний наказ Міненерго видало 12 червня, повідомляє галузеве видання ExPro.

Згідно із документом, керівникам держпідприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства енергетики, а також господарських товариств щодо яких міністерство здійснює функції з управління корпоративними правами, доручено забезпечити:

фіксацію фактів знищення та/або пошкодження майна та інших активів підприємств;

подати зібрану інформацію Міністерству енергетики через систему взаємодії органів виконавчої влади.

У поданій інформації має бути вказано реальний розмір збитків, упущена вигода, потреба у витратах, необхідних для відновлення майна та майнових прав окремо за такі періоди: з 19 лютого 2014 року - по 23 лютого 2022 року та з 24 лютого 2022 року.