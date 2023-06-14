Постраждалі внаслідок підриву Каховської ГЕС отримають одноразові виплати, – Верещук

Мінреінтеграції спільно з міжнародними партнерами готують механізм для додаткових одноразових виплат постраждалим від підтоплення мешканцям Херсонської та Миколаївської областей.

Про це заявила вцепрем’єр-міністр Ірина Верещук за результатами наради з представниками міжнародних гуманітарних організацій, повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

Згідно із повідомленням, за результатами наради міжнародні партнери одностайно вирішили підтримати постраждалих кеш-виплатами. Також напрацьовується механізм виплати одноразової грошової допомоги постраждалому населенню від держави.

Водночас сума таких виплат поки що невідома, її мають визначити найближчим часом. Перелік населених пунктів і списки громадян, які підпадають під категорії отримання грошових виплат, буде визначено обласними військовими адміністраціями постраждалих регіонів.

"Маємо подбати про грошову підтримку найбільш постраждалих жителів. Дякуємо, що міжнародні партнери вкотре підтримують наших людей!" – наголосила Верещук.

Як повідомлялося, внаслідок підриву Каховської ГЕС було підтоплено понад 40 населених пунктів на підконтрольній Україні території, з підтоплених територій евакуювали 2,8 тис. осіб.