Реформа "Укроборонпрому" заблокована: Третій місяць не можуть знайти відповідального

Реформа державного концерну "Укроборонпрому" заблокована, оскільки Кабмін не визначив відповідального за реєстрацію його наступника – акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість".

Про це йдеться у відповіді Міністерства стратегічної промисловості на запит аналітичного центру StateWatch.

У Мінстратегпромі уточнили, що Кабмін своїм розпорядженням №221-р від 14 березня визначив відповідальним за проведення реєстрації акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість" одразу два міністерства – Мінстратегпром та Мінекономіки.

"Посадову особу, яка відповідальна за здійснення реєстрації не визначено. Реєстрація акціонерного товариства – правонаступника Державного концерну "Укроборонпром" буде проведена після визначення особи відповідним рішенням органу управління, яка буде відповідати за здійснення реєстрації", – йдеться у листі міністерства.

За даними аналітиків StateWatch, з постанови уряду, які регулювали порядок реєстрації АТ "Українська оборонна промисловість", зникли декілька пунктів, що заблокувало реформу "Укроборонпрому"

Зокрема, з проєкту постанови зникли такі пункти:

пункт № 7. Покласти тимчасово, до обрання (призначення) в установленому порядку генерального директора, виконання обов’язків генерального директора Товариства на Гусєва Юрія Веніаміновича. Укласти з Гусєвим Ю.В. контракт та уповноважити державного секретаря Міністерства економіки на його підписання.

пункт № 8. Виконувачу обов’язків генерального директора Товариства Гусєву Ю.В.:

здійснити в установленому порядку заходи, пов’язані з державною реєстрацію припинення Концерну та державною реєстрацією Товариства;

здійснити в установленому порядку заходи щодо реєстрації випуску акцій Товариства в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Експерти StateWatch наголошують, що загалом процес формування прозорої системи управління державної оборонної галузі затягнувся вже на рік. Адже вперше проєкт постанови був поданий до Кабміну в червні 2022 року.

Нагадаємо, 6 жовтня 2021 року набрав чинності закон "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності", який мав перетворити неефективну форму управління виробниками зброї, – "концерн", в акціонерне товариство, де 100% акцій належить державі.