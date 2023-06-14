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Новини
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Реформа "Укроборонпрому" заблокована: Третій місяць не можуть знайти відповідального

укроборонпром

Реформа державного концерну "Укроборонпрому" заблокована, оскільки Кабмін не визначив відповідального за реєстрацію його наступника – акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість".

Про це йдеться у відповіді Міністерства стратегічної промисловості на запит аналітичного центру StateWatch.

У Мінстратегпромі уточнили, що Кабмін своїм розпорядженням №221-р від 14 березня визначив відповідальним за проведення реєстрації акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість" одразу два міністерства – Мінстратегпром та Мінекономіки.

"Посадову особу, яка відповідальна за здійснення реєстрації не визначено. Реєстрація акціонерного товариства – правонаступника Державного концерну "Укроборонпром" буде проведена після визначення особи відповідним рішенням органу управління, яка буде відповідати за здійснення реєстрації", – йдеться у листі міністерства.

За даними аналітиків StateWatch, з постанови уряду, які регулювали порядок реєстрації АТ "Українська оборонна промисловість", зникли декілька пунктів, що заблокувало реформу "Укроборонпрому"

Зокрема, з проєкту постанови зникли такі пункти:

пункт № 7. Покласти тимчасово, до обрання (призначення) в установленому порядку генерального директора, виконання обов’язків генерального директора Товариства на Гусєва Юрія Веніаміновича. Укласти з Гусєвим Ю.В. контракт та уповноважити державного секретаря Міністерства економіки на його підписання.

пункт № 8. Виконувачу обов’язків генерального директора Товариства Гусєву Ю.В.:

  • здійснити в установленому порядку заходи, пов’язані з державною реєстрацію припинення Концерну та державною реєстрацією Товариства;
  • здійснити в установленому порядку заходи щодо реєстрації випуску акцій Товариства в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Експерти StateWatch наголошують, що загалом процес формування прозорої системи управління державної оборонної галузі затягнувся вже на рік. Адже вперше проєкт постанови був поданий до Кабміну в червні 2022 року.

Нагадаємо, 6 жовтня 2021 року набрав чинності закон "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності", який мав перетворити неефективну форму управління виробниками зброї, – "концерн", в акціонерне товариство, де 100% акцій належить державі.

Автор: 

Кабмін (7757) Укроборонпром (752) корпорація (74) Мінстратегпром (71)


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Топ коментарі
+7
Справжньою метою утворення агентурою фсб Державного концерну "Укроборнпром" у 2010 році було виведення з-під управління і контролю держави оборонно-промислового комплексу, як однієї із складових Сектору оборони і безпеки держави напередодні повномасштабної війни. Прикривалося все це фальшивими лозунгами на кшталт: підвищення ефективності господарської діяльності підприємств ОПК, держава - неефективний власник і управлінець і т. інш. Проте досвід державного підприємства КБ "ЛУЧ" та інших підприємств довів протилежне: у військово-промисловій (оборонній) сфері держава може бути ефективним власником. Все залежить від управлінських кадрів. І навпаки, 12-річний досвід управління ОПК Державним концерном "Укроборонпром" показав його неспроможність підвищити ефективність через те, що він не є суб"єктом оборонного планування, оборонних закупівель, виконавцем державних контрактів, не несе ніякої відповідальності за контрактними зобов"язаннями підприємств.
Така ж ситуація залишиться після його перетворення в Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" під фальшивими лозунгами впровадження рекомендацій Організації економічного співробітництва щодо коропоративних принципів управління в одній із складових Сектору оборони і безпеки держави.
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14.06.2023 17:41
+5
Як ригоАнали його калічним зробили, ще перед війною, щоб гроші розкрадати з України і не давати жодної користі для України, так і по цей день!!
А грошей виведено млрд з України, а дронів зокрема, як не було, так і немає!!
Богу дякувати, Волонтери якось, всупереч Уряду, забезпечують ЗСУ та інші складові сектору безпеки!!
А ДЕБАТИ ПРОДОВЖУЮТЬСЯ, для прикоритних,- війна для Українців, а не для них!!
Тому і такі, ніякі наслідки, Шмигаль може підтвердити… він захищає інтереси держави, коли йому скажуть з ОПУ…
Пильнуймо Україну!!
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14.06.2023 18:56
+3
Найзеленішому не до того. У нього монтаж чергової серії відосика.
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14.06.2023 20:25
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Справжньою метою утворення агентурою фсб Державного концерну "Укроборнпром" у 2010 році було виведення з-під управління і контролю держави оборонно-промислового комплексу, як однієї із складових Сектору оборони і безпеки держави напередодні повномасштабної війни. Прикривалося все це фальшивими лозунгами на кшталт: підвищення ефективності господарської діяльності підприємств ОПК, держава - неефективний власник і управлінець і т. інш. Проте досвід державного підприємства КБ "ЛУЧ" та інших підприємств довів протилежне: у військово-промисловій (оборонній) сфері держава може бути ефективним власником. Все залежить від управлінських кадрів. І навпаки, 12-річний досвід управління ОПК Державним концерном "Укроборонпром" показав його неспроможність підвищити ефективність через те, що він не є суб"єктом оборонного планування, оборонних закупівель, виконавцем державних контрактів, не несе ніякої відповідальності за контрактними зобов"язаннями підприємств.
Така ж ситуація залишиться після його перетворення в Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" під фальшивими лозунгами впровадження рекомендацій Організації економічного співробітництва щодо коропоративних принципів управління в одній із складових Сектору оборони і безпеки держави.
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14.06.2023 17:41 Відповісти
Як ригоАнали його калічним зробили, ще перед війною, щоб гроші розкрадати з України і не давати жодної користі для України, так і по цей день!!
А грошей виведено млрд з України, а дронів зокрема, як не було, так і немає!!
Богу дякувати, Волонтери якось, всупереч Уряду, забезпечують ЗСУ та інші складові сектору безпеки!!
А ДЕБАТИ ПРОДОВЖУЮТЬСЯ, для прикоритних,- війна для Українців, а не для них!!
Тому і такі, ніякі наслідки, Шмигаль може підтвердити… він захищає інтереси держави, коли йому скажуть з ОПУ…
Пильнуймо Україну!!
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14.06.2023 18:56 Відповісти
Нема закону про реєстрацію юридичних осіб публічного права. Нема законів, в яих згадується Конституція Української Республіки - нема нічого, усе профанація.
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14.06.2023 19:10 Відповісти
кому війна а кому урвать кусок бабла важливіший за збереження держави
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14.06.2023 19:25 Відповісти
Укроборонпром це якась надстройка над ВПК країни для " корупціонерів і агентів ФСБ" , яка ні чого не виробляє , а тільки контролює фінанси і секрети оборонних підприємств , висмоктуючи їх як посередник тіж яйця по 17 грн тільки збоку і обходиця країні значно дорожче.
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14.06.2023 19:40 Відповісти
это организация для покупки яиц по 17 гр
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15.06.2023 06:07 Відповісти
Найзеленішому не до того. У нього монтаж чергової серії відосика.
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14.06.2023 20:25 Відповісти
дилемма - кого бы назначить чтобы ни за что не отвечать во время войны и деньги пилить. еще и акционерное общество запилили ... кровати еще долго менять можно.
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14.06.2023 20:35 Відповісти
достаємо нову колоду карт ... ова а особи тіж самі
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15.06.2023 08:47 Відповісти
ого які ******** господарники, рівень!
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15.06.2023 08:51 Відповісти
Постановою КМУ від 04.07. 2012 № 716 для управління корпоративними правами держави ДК "Укроборонпром" передано пакети акцій ПАТ "Завод "Маяк", ПАТ "Київський завод "Радар", ВАТ "Меридіан" ім. С.П. Корольова, ПАТ "Науково-виробниче об'єднання "Київський завод автоматики ім. Г.І. Петровського", ПАТ "Український науково-дослідний інститут авіаційної технології", ВАТ "Завод "Квант", Державна акціонерна холдингова компанія "Артем".

Виникає питання: А що заважало Укроборонпрому протягом 11-ти років (Громов, Романов, Букін, Гусєв) залучити мільярди іноземних інвестицій у зазначені акціонерні товариства, створити Спільні підприємства з провідними компаніями світу, забезпечити сталий і ефективний їх розвиток?

Схоже на те, що задекларована у новому статуті мета перетворення концерну в акціонерне товариство слугує лише ширмою (прикриттям) для справжніх намірів його кураторів.
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15.06.2023 13:25 Відповісти

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