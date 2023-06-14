Реформа "Укроборонпрому" заблокована: Третій місяць не можуть знайти відповідального
Реформа державного концерну "Укроборонпрому" заблокована, оскільки Кабмін не визначив відповідального за реєстрацію його наступника – акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість".
Про це йдеться у відповіді Міністерства стратегічної промисловості на запит аналітичного центру StateWatch.
У Мінстратегпромі уточнили, що Кабмін своїм розпорядженням №221-р від 14 березня визначив відповідальним за проведення реєстрації акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість" одразу два міністерства – Мінстратегпром та Мінекономіки.
"Посадову особу, яка відповідальна за здійснення реєстрації не визначено. Реєстрація акціонерного товариства – правонаступника Державного концерну "Укроборонпром" буде проведена після визначення особи відповідним рішенням органу управління, яка буде відповідати за здійснення реєстрації", – йдеться у листі міністерства.
За даними аналітиків StateWatch, з постанови уряду, які регулювали порядок реєстрації АТ "Українська оборонна промисловість", зникли декілька пунктів, що заблокувало реформу "Укроборонпрому"
Зокрема, з проєкту постанови зникли такі пункти:
пункт № 7. Покласти тимчасово, до обрання (призначення) в установленому порядку генерального директора, виконання обов’язків генерального директора Товариства на Гусєва Юрія Веніаміновича. Укласти з Гусєвим Ю.В. контракт та уповноважити державного секретаря Міністерства економіки на його підписання.
пункт № 8. Виконувачу обов’язків генерального директора Товариства Гусєву Ю.В.:
- здійснити в установленому порядку заходи, пов’язані з державною реєстрацію припинення Концерну та державною реєстрацією Товариства;
- здійснити в установленому порядку заходи щодо реєстрації випуску акцій Товариства в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Експерти StateWatch наголошують, що загалом процес формування прозорої системи управління державної оборонної галузі затягнувся вже на рік. Адже вперше проєкт постанови був поданий до Кабміну в червні 2022 року.
Нагадаємо, 6 жовтня 2021 року набрав чинності закон "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності", який мав перетворити неефективну форму управління виробниками зброї, – "концерн", в акціонерне товариство, де 100% акцій належить державі.
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Така ж ситуація залишиться після його перетворення в Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" під фальшивими лозунгами впровадження рекомендацій Організації економічного співробітництва щодо коропоративних принципів управління в одній із складових Сектору оборони і безпеки держави.
А грошей виведено млрд з України, а дронів зокрема, як не було, так і немає!!
Богу дякувати, Волонтери якось, всупереч Уряду, забезпечують ЗСУ та інші складові сектору безпеки!!
А ДЕБАТИ ПРОДОВЖУЮТЬСЯ, для прикоритних,- війна для Українців, а не для них!!
Тому і такі, ніякі наслідки, Шмигаль може підтвердити… він захищає інтереси держави, коли йому скажуть з ОПУ…
Пильнуймо Україну!!
Виникає питання: А що заважало Укроборонпрому протягом 11-ти років (Громов, Романов, Букін, Гусєв) залучити мільярди іноземних інвестицій у зазначені акціонерні товариства, створити Спільні підприємства з провідними компаніями світу, забезпечити сталий і ефективний їх розвиток?
Схоже на те, що задекларована у новому статуті мета перетворення концерну в акціонерне товариство слугує лише ширмою (прикриттям) для справжніх намірів його кураторів.