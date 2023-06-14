Наслідки підриву Каховської ГЕС: Найбільший металургійний комбінат України зменшив виробництво вдвічі

Найбільший в Україні криворізький гірничо-металургійний комбінат ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг" через проблеми із забезпеченням підприємства технічною водою після підриву російськими окупантами дамби Каховської ГЕС зменшив завантаження виробничих потужностей з 30-40% до 15-20% від довоєнного рівня.

Про це гендиректор "ArcelorMittal Кривий Ріг" (АМКР) Мауро Лонгобардо розповів на організованій Європейською бізнес асоціацією (ЄБА) конференції, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"З індустріальної, з промислової точки зору ми, звичайно ж, відчуваємо наслідки. Ми можемо використати те, що у нас є – запаси. Проте, ви пам'ятаєте, що ми працювали, у нас було десь 30-40% останнім часом, зараз ми повертаємося до 15-20% нашої робочої сили. І ми не бачимо зараз можливості отримувати більше замовлень", – сказав гендиректор підприємства.

За його словами, компанія зосередиться на виконанні раніше отриманих замовлень та реалізації проектів із забезпечення підприємства водою з альтернативних джерел. За оцінкою Лонгобардо на реалізацію проектів, що забезпечують альтернативу, піде щонайменше шість місяців.

Як один із заходів мінімізації негативних наслідків підприємство має намір внести зміну в планування виробництва, щоб були періоди з більшим і меншим споживанням. Якщо у звичайний час споживання води на заводі становило 2,4 тис. кубометрів на годину, зараз воно знизилося до 1 тис. куб. м на годину і менше, уточнив Лонгобардо.

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Топменеджер зазначив, що клієнти компанії стурбовані, але з розумінням ставляться до ситуації, і запевнив, що завдяки наявним запасам підприємство виконає усі поточні замовлення.

У свою чергу фінансовий директор "ArcelorMittal Кривий Ріг" Сергій Пличко в ході дискусії пояснив, що таке суттєве падіння рівня споживання води сталося через зниження її тиску через необхідність економити воду в Південному водосховищі, за рахунок якого також забезпечуються потреби у воді Кривого Рогу.

"Щоб адаптуватися до цих умов, ми були змушені зупинити деякі агрегати. Спочатку ми зупинили виробництво сталі та прокату. Зараз ми розуміємо, що зможемо відновити роботу деяких прокатних станів. Один намагатимемося запустити в роботу завтра. Потім будемо дивитися за рівнем споживання, зможемо можна запустити якісь ще агрегати", – сказав Пличко.

Він зауважив, що у гірничому департаменті компанії ситуація краща у зв'язку з тим, що технічна вода використовується у замкнутому контурі.

Як повідомлялося, минулого тижня найбільший в Україні металургійний комбінат "АрселорМіттал Кривий Ріг" призупинив виробництво сталі та низку інших виробничих процесів, щоб зменшити споживання води, дефіцит якої виник внаслідок підриву російськими військами Каховської ГЕС.

"ArcelorMittal Кривий Ріг "– найбільший виробник сталевого прокату в Україні. Спеціалізується на випуску довгомірного прокату, зокрема, арматури та катанки.

ArcelorMittal володіє в Україні найбільшим гірничо-металургійним комбінатом "ArcelorMittal Кривий Ріг" та рядом малих компаній, зокрема ПАТ "ArcelorMittal Берислав".