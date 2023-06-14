Кабмін скасував обов’язкове експертне дослідження під час перепродажу вживаних авто

Кабінет міністрів ухвалив Постанову, яка визначає, що під час перереєстрації транспортного засобу проведення експертного дослідження не є обов’язковим, за винятком ввезення вживаних автомобілів з-за кордону вперше.

Про це заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий написав у своїй авторській колонці для Цензор.НЕТ.

Відповідна постанова набирає чинності з моменту її опублікування, але поки що цього не сталось, уточнив він.

"Таким чином, процедура купівлі-продажу транспортного засобу стає ще зручнішою: необхідно буде отримати талон е-запису на отримання послуг в сервісному центрі МВС на конкретно визначену дату й час (онлайн або через термінал) та отримати послугу в адміністратора, надавши повний пакет необхідних документів для отримання такої послуги", – наголосили в Головному сервісному центрі МВС.

Зазначається, що тепер перереєстрація триватиме близько 25 хвилин.

Водночас за бажанням продавця або покупця можна буде провести експертне дослідження транспортного засобу і реєстраційних документів до нього і таки отримати висновок Експертної служби МВС. Такий висновок є чинним 10 днів.

Драп’ятий наголосив, що здебільшого немає практичної потреби проводити експертне дослідження автомобіля.

Загалом при проведенні експертного дослідження під час перереєстрації транспортних засобів Експертна служба МВС у 2022 році виявила 1202 транспортні засоби з підробленими або заміненими ідентифікаційними номерами двигуна, шасі автомобіля, а в першій половині 2023 року – 381. Більшість таких порушень було виявлено під час дослідження вживаних транспортних засобів ввезених з-за кордону вперше. Тому для них обов’язковість експертного дослідження зберігається.

"Загалом за рік проводиться близько 1,5 млн експертних досліджень транспортних засобів і документів про їх реєстрацію. Тобто у відсотковому співвідношенні експерти виявляли 0,08 % порушень із загальної кількості досліджень", – пояснив заступник Міністра внутрішніх справ України.