Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами зріс у 40 разів, – Держстат
Негативне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами у січні-квітні 2023 року зросло у 39,8 раза, порівняно з аналогічним періодом 2022 року, – до $7,04 млрд із $0,18 млрд.
За даними Державної служби статистики (Держстат), експорт товарів з України за вказаний період вправ на 19,6% – до $13,33 млрд, передає Інтерфакс-Україна.
Водночас імпорт товарів в Україну зріс на 21,5% – до $20,37 млрд.
Держстат уточнив, що у квітні 2023 року сезонно скоригований обсяг експорту скоротився порівняно із попереднім місяцем на 9,3% – до $3,26 млрд, а імпорту – на 1,3%, до $5,35 млрд.
Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі у квітні 2023 року було негативним і склало $2,08 млрд, у березні імпорт товарів перевищував експорт на $1,81 млрд.
Коефіцієнт покриття експортом імпорту у січні-квітні 2023 року становив 0,65 (у січні-квітні-2022 року – 0,99).
Держстат уточнив, що зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами із 218 країн світу.
Як повідомлялося, негативне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами у 2022 році зросло у 2,3 раза порівняно з 2021 роком – до $11,13 млрд із $4,77 млрд.
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