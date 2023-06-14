Єврокомісія планує змусити Google продати частину бізнесу у сфері інтернет-реклами

Єврокомісія дійшла попереднього висновку, що американська корпорація Google, що що входить до складу Alphabet Inc., порушує правила конкуренції у галузі рекламних технологій і для вирішення цієї проблеми має продати частину своїх сервісів.

Як повідомили в Єврокомісії, компанія скористалася домінуючим становищем на ринку онлайн-реклами для зміцнення позицій власної біржі оголошень AdX, яка отримувала перевагу над конкурентами при участі в аукціонах на підконтрольній Google платформі DFP та основний потік заявок на показ реклами від Google Ads, передає Інтерфакс-Україна.

"Google, яка має сервіси для продажу та купівлі рекламних площ, активна і займає домінуючі позиції в обох частинах ринку. Більше того, компанія керує найбільшою рекламною біржею. У результаті в Google неминуче виникають конфлікти інтересів. У зв'язку з цим комісія попередньо робить висновок, що лише обов'язковий продаж частини сервісів Google вирішить проблеми в галузі конкуренції", – пояснили у Єврокомісії.

Водночас ЄК не уточнила, які саме послуги Google має продати.

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Газета The Wall Street Journal зазначає, що в більшості випадків влада Європейського союзу не обговорює варіанти вирішення ситуації до встановлення провини компанії, а якщо йдеться про можливе зловживання домінуючим становищем, ці варіанти зазвичай зводяться до змін у діяльності, а не продажу активів.

Google зможе відповісти на претензії регулятора до фінального рішення. У разі встановлення її провини у порушенні європейського антимонопольного законодавства їй загрожує штраф до 10% річної глобальної виручки.

Компанія раніше відкидала звинувачення у наявності у неї необґрунтованої переваги внаслідок присутності у різних сегментах ринку онлайн-реклами та заявляла, що не планує продавати бізнес у сфері рекламних технологій.