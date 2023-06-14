Кабмін збільшив фінансування лікарень в постраждалих внаслідок підриву Каховської ГЕС регіонах

Кабінет міністрів вдвічі збільшив вартість пакета "Готовність закладу охорони здоров’я до надання медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях" для частини медичних закладів на території Херсонської, Миколаївської та Дніпропетровської областей.

Як повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я, це дозволить лікарням сформувати більший запас "медичного кошика", необхідного для реагування на потенційні спалахи інфекційних хвороб на підтоплених внаслідок підриву Каховської ГЕС територіях.

"Це дозволить лікарням сформувати ще більший запас ліків, розхідних матеріалів та всього іншого переліку засобів, необхідних для повної готовності до надання медичної допомоги людям у разі потенційних спалахів тих чи інших інфекційних хвороб на підтоплених територіях", – пояснив голова МОЗ Віктор Ляшко.

За його словами, кошти, отримані за подвійним коефіцієнтом, медзаклади зможуть використовувати виключно для придбання лікарських засобів та медичних виробів, які використовуються для профілактики, діагностики та лікування хвороб відповідно до результатів оцінки епідемічних ризиків, які надаються установами громадського здоров’я.

Контроль за цільовим використанням коштів здійснюватиме Національна служба здоров’я (НСЗУ). Вона також щомісячно контролюватиме у кожному медзакладі незнижувальний запас лікарських засобів, які визначені вимогами до "медичного кошика" за пакетом медпослуг "Готовність закладу охорони здоров’я до надання медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях".

Наразі обласні військові адміністрації у 5-денний термін мають визначити та подати до НСЗУ перелік медзакладів, які надаватимуть меддопомогу в надзвичайних ситуаціях та отримуватимуть фінансування за подвійним коефіцієнтом. Йдеться про лікарні, які вже мають укладені контракти за пакетом "Готовність закладу охорони здоров’я до надання медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях".