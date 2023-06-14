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Новини
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БЕБ знайшло ще одну масштабну схему виробництва підробних парфумів. ФОТО

беб

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили масштабну схему незаконного виробництва та реалізації підробної парфумерної продукції відомих світових брендів.

Як повідомляє пресслужба БЕБ, виготовлення фальсифікованої продукції у промислових масштабах здійснювалося у місті Дніпро.

У подальшому підроблені парфуми продавали на території України за заниженими цінами, чим зловмисники завдали шкоди справжнім власникам міжнародних брендів.

Співробітники БЕБ провели обшуки в складських та торгових приміщеннях, де зберігалася та реалізовувалася продукція.

"Виявлено та вилучено велику кількість підроблених парфумів орієнтовною вартістю 15 млн грн. На даний час слідчі дії тривають, встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності", – зазначається у повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні відкрито за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 229 Кримінального кодексу України (незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару).

БЕБ знайшло ще одну масштабну схему виробництва підробних парфумів 01

БЕБ знайшло ще одну масштабну схему виробництва підробних парфумів 02

БЕБ знайшло ще одну масштабну схему виробництва підробних парфумів 03

Як повідомлялося, у березні БЕБ викрила масштабне виробництво повного циклу контрафактної парфумерної продукції відомих світових брендів в Одеській області. Тоді детективи знайшли 40 тисяч флаконів готової фальсифікованої продукції відомих світових брендів – загалом близько 50 найменувань.

Автор: 

обшук (606) Одеська область (243) Бюро економічної безпеки (412)


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та не може цього бути, самі себе пов'язали чи мента, що кришує? Чи, конкурентів замовлення втілили?
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14.06.2023 22:28 Відповісти
одна криса здала iншу крису. 👍
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15.06.2023 04:51 Відповісти

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