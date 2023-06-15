Федеральна резервна система США призупинила цикл підвищення ставок

Федеральна резервна система США за підсумками червневого засідання вирішила залишити діапазон базової ставки без змін після понад річного циклу підвищення.

Таким чином, ставки залишаються на рівні 5-5,25% річних, повідомляється на сайті ФРС США.

Водночас у повідомленні зазначається, що для поступового повернення інфляції до 2% "може бути доречним" додаткове посилення політики.

Поточна пауза у підвищенні ставок дозволить ФРС "оцінити додаткову інформацію та її наслідки для грошово-кредитної політики".

ФРС зауважує, що інфляція у США залишається підвищеною, а економічна активність зростає "стриманими темпами".

Як повідомлялося, з березня 2022 року ФРС США розпочала цикл підвищення відсоткових ставок для боротьби з інфляцією. За минулий час ФРС підвищувала ставку десять разів поспіль.