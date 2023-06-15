Європарламент розробив правила регулювання штучного інтелекту

Європейський парламент схвалив проєкт тексту, який ляже в основу майбутнього закону про регулювання правил у сфері штучного інтелекту (ШІ).

Після схвалення плану законодавці розпочнуть переговори з 27 країнами-членами ЄС щодо остаточного варіанту закону, повідомляє Deutsche Welle.

Ініціатива регулювання ШІ виникла у Європейському Союзі ще в 2021 році, але набула актуальності після появи минулого року бота ChatGPT на основі штучного інтелекту, що активізував діалог про можливі ризики в цій галузі.

Якщо Брюссель досягне своєї амбітної мети ухвалити його до кінця року, це буде перший у світі закон, що регулює штучний інтелект. Водночас закон зможе набути чинності не раніше 2026 року, що змусить Євросоюз наполягати на укладенні добровільних тимчасових пактів з технологічними компаніями, зауважує агентство AFP.

Закон регулюватиме роботу штучного інтелекту відповідно до рівня ризику: чим вищий він для прав чи здоров'я людей, тим більше зобов'язань. Список високого ризику включає штучний інтелект в освіті, критичній інфраструктурі, громадському порядку та управлінні міграцією.

Особливі вимоги закон висуватиме до генеративних систем, таких як ChatGPT і DALL-E, що здатні створювати текст, зображення, аудіо та медіафайли. Вони муситимуть інформувати користувачів про те, що контент був створений машиною, а не людиною.