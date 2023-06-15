У Кривому Розі ворог поцілив у два промислових підприємства

У ніч на 15 червня росіяни знову атакував Кривий Ріг ракетами, унаслідок чого є влучання. Ворог поцілив по двох промислових підприємствах.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram.

"Цієї ночі ворог знову атакував Кривий Ріг ракетами. Поцілив по двох промислових підприємствах. Поранення отримав 38-річний чоловік. Він госпіталізований у стані середньої тяжкості", – зазначив він.

За словами Лисака, на підприємствах виникли пожежі, які рятувальники вже приборкали. Також є суттєві руйнування виробничих споруд, побиті газопроводи, знищено шиномонтаж та автобус.

Зазначається, що одну ракету збила ППО, уламки пошкодили авто.

Також українські військові знищили в небі над регіоном всі 5 ударних дронів типу "Shahed-131/136".

За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши 6 крилатих ракет Х-22, 4 крилаті ракети "Калібр" та 7 іранських ударних дронів типу "Shahed". Під час атаки сили української ППО знищили 9 повітряних цілей: три крилаті ракети "Калібр" та шість іранських ударних дронів "Shahed".