Окупанти пошкодили енергетичну інфраструктуру на Донеччині та Сумщині

Унаслідок чергових ворожих обстрілів зафіксовано пошкодження енергетичної інфраструктури в Донецькій та Сумській областях.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Водночас на Харківщині через обстріл пошкоджено розподільні мережі – без світла залишилися понад 9 тисяч споживачів.

Зазначається, що через попередні обстріли залишається без світла частина споживачів у Херсонській, Запорізькій та Чернігівській областях.

Утім, енергетики працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація. Зокрема, упродовж доби вдалося повернути світло для майже 5 тисяч споживачів. Більшість із них – це абоненти в Сумській та Херсонській областях.