Окупанти пошкодили енергетичну інфраструктуру на Донеччині та Сумщині
Унаслідок чергових ворожих обстрілів зафіксовано пошкодження енергетичної інфраструктури в Донецькій та Сумській областях.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
Водночас на Харківщині через обстріл пошкоджено розподільні мережі – без світла залишилися понад 9 тисяч споживачів.
Зазначається, що через попередні обстріли залишається без світла частина споживачів у Херсонській, Запорізькій та Чернігівській областях.
Утім, енергетики працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація. Зокрема, упродовж доби вдалося повернути світло для майже 5 тисяч споживачів. Більшість із них – це абоненти в Сумській та Херсонській областях.
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