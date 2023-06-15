Кремлю не вистачає грошей: Путін готується захопити активи західних компаній (оновлено)

Росія планує захопити активи "недружніх" західних компаній і ускладнить їм вихід з країни у відповідь на санкції США та Євросоюзу.

Минулого тижня Кремль таємно наказав ухвалити змінити до законодавства, які дозволять привласнювати західні активи за низькими цінами, і обговорює ще більш драконівські заходи аж до повної націоналізації активів іноземних бізнес-груп, пише Financial Times із посиланням на власні джерела.

За словами співрозмовників видання, економічна команда Владіміра Путіна хоче, щоб загроза націоналізації стала частиною методу "батога й пряника", спрямованого на покарання західних країн, яка водночас винагороджуватиме тих, хто грає за правилами Кремля.

Конфіденційний указ Кремля, з яким ознайомилося видання, надає російській державі пріоритетні права на придбання будь-яких західних активів для продажу зі "значною знижкою", щоб їх можна було згодом перепродати з прибутком.

Розпорядження Путіна своєму кабінету, підписане минулого тижня, також вимагає від усіх приватних російських покупців західних активів мати виключно російських власників, або перебувати в процесі виключення всіх іноземних акціонерів, що ще більше ускладнює будь-яку процедуру виходу.

Читайте також: Європейський центробанк закликав європейські банки піти з Росії

Люди, причетні до виходу західних компаній з Росії, кажуть, що цей крок Кремля відкриває "скриньку Пандори", яка неминуче зміцнить контроль держави над економікою.

"Я вважаю, що націоналізація неминуча. Це лише питання часу. Державі будуть потрібні гроші", – сказав відомий бізнесмен, який знаходиться у процесі продажу своїх активів у Росії".

За його словами, він планував "проскочити у вікно" до початку націоналізації. На думку бізнесмена, найбільше внаслідок "націоналізації" постраждає сировинний сектор, оскільки Кремль шукає більше способів отримати доходи від експорту для бюджету. Ймовірно, що технологічні компанії постраждають менше, оскільки ними "важко керувати".

Речник Путіна Дмітрій Пєсков не заперечив можливість такого рішення. За його слвоами, у Росії "більш ніж раді" західним інвесторам та компаніям, але деякі з них перестали виплачувати зарплату працівникам або просто вирішили залишити країну з величезними збитками.

"Якщо компанія не виконує свої зобов'язання, то, звичайно, вона потрапляє в категорію "неслухняних". Ми прощаємося з цими компаніями. А що ми зробимо з їхніми активами після цього – наша справа", – сказав Пєсков.

Своєю чергою голова голова ЦБ РФ Ельвіра Набіулліна в ході Петербургського форуму підтвердила, що такі рішення справді обговорюються, пише "Коммерсант".

За її словами, деталі процесу викупу іноземних активів обговорюються, але остаточного рішення щодо цієї процедури поки не прийнято, але публічні компанії за підсумками таких угод не повинні закриватися.

"Якщо викуповуються акції публічної компанії, то вона має залишитися публічною, вона не повинна закриватися... якщо непублічна компанія, то потрібно розглядати питання доцільності – це може бути не завжди доцільно – виведення якоїсь частки на ринок, якої частки, в яких пропорціях, – це саме обговорюється", – пояснила вона.

Оточення Путіна обговорювало "націоналізацію" західних компаній після повномасштабного вторгнення Росії в Україну минулого року. Але досі він використовував такі повноваження лише в рідкісних випадках.

Як повідомлялося, у квітні Росія взяла під контроль місцеві дочірні компанії фінської Fortum і німецької Uniper у відповідь на те, що вона назвала "незаконною експропріацією російських активів за кордоном". Указ Кремля стосувався саме цих двох компаній.