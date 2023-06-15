Галущенко хоче скасувати обмеження цін на електроенергію для бізнесу

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), могла б залишити у дії своє рішення про скасування прайскепів (обмежень максимальної ціни на електроенергію у ході торгів) на ринку електроенергії з 1 липня, не встановлюючи нових граничних цін.

Про це заявивив міністр енергетики Герман Галущенко, передає Інтерфакс-Україна.

"Я не кажу, що ціни на електроенергію в Україні повинні бути такими, як в Європі, але вони повинні давати бізнесу можливість імпортувати ресурси для забезпечення потреб виробництва. Ми на сьогоднішній день не бачимо якогось страшного коливання цін (у разі скасування прайскепів, – ред.)… Є бажання подивитися, як це працюватиме. У разі потреби можна буде ввести прайскепи. Є механізми", – сказав Галущенко.

Він нагадав, що "лібералізація ринку може бути", оскільки вже є відповідне рішення регулятора скасувати прайскепи з 1 липня.

Водночас він пояснив, що розгляд НКРЕКП проєкту щодо встановлення нових прайскепів замість скасованих, дозволяє регулятору запровадити їх будь-якої миті.

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Як повідомлялося, раніше НКРЕКП скасувала дію прайскепів (обмежень максимальної ціни на електроенергію у ході торгів) на ринку електроенергії з 30 червня.

Зокрема, регулятор вирішив зупинити відповідні положення прийнятої після початку повномасштабного вторгнення постанови №332 від 25 лютого 2022 року, яка встановлювала граничні ціни на ринку електроенергії на рівні 2 тисячі гривень за МВт-год для годин мінімального навантаження та 4 тис. грн за МВт-год для годин максимального навантаження.

Водночас НКРЕКП планує з 30 червня підвищити на 35% максимальні граничні ціни електроенергії на ринку "на добу наперед" (РДН) та внутрішньодобовому ринку (ВДР), встановивши їх на рівні 5 413,26 грн/МВт-год – для годин максимального навантаження в мережі (з 7:00 до 23:00) та 2 706,63 грн/МВт-год – мінімального (з 23:00 до 07:00).

Скасування або підвищення прайкепів на ринку електроенергії публічно вимагали топменеджери найбільшого приватного енергохолдингу ДТЕК Ріната Ахметова.

У березні НКРЕКП почала розслідування можливих незаконних дій групи учасників енергоринку з метою одержання економічних вигод компаніями енергохолдингу ДТЕК Ріната Ахметова за рахунок фінансових втрат держпідприємства "НАЕК "Енергоатом".