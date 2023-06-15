Нацбанк знову зберіг облікову ставку на рівні 25% річних

Правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 25% річних.

Як повідомляє пресслужба регулятора, таке рішення підтримає привабливість гривневих інструментів, сприятиме стійкості валютного ринку та зниженню інфляції, що формуватиме передумови для подальшого поступового пом’якшення валютних обмежень.

Нацбанк зауважує, що інфляція у травні сповільнилася до 15,3% у річному вимірі, що швидше, ніж очікувалося. Однак фундаментальний інфляційний тиск залишається доволі високим.

"Так, базова інфляція у травні знизилася лише до 15,6% у річному вимірі, що відповідає прогнозу НБУ. Така динаміка свідчить про подальше перенесення понесених бізнесом витрат, пов’язаних з війною, на ціни товарів і послуг", – зазначається у повідомленні.

НБУ очікує, що зниження інфляції триватиме надалі, хоча й помірнішими темпами. На це вплине підвищення окремих тарифів на житлово-комунальні послуги та анонсоване повернення довоєнного рівня оподаткування на ринку пального.

Ключовим ризиком для інфляційної динаміки та економічного розвитку Нацбанк вказує триваліший термін, а також непередбачувані характер та інтенсивність повномасштабної війни, подальше руйнування агресором об’єктів критичної інфраструктури, виникнення додаткових бюджетних потреб, ускладнення чи припинення роботи "зернового коридору", а також подальше продовження обмежень на імпорт українського продовольства окремими європейськими країнами.

Водночас НБУ готовий розпочати цикл зниження облікової ставки раніше, ніж передбачав квітневий макропрогноз, якщо зростання реальної дохідності гривневих інструментів і зниження ризиків для курсової стійкості й надалі відбуватимуться швидше, ніж очікувалося.

Як повідомлялося, на нинішньому рівні облікова ставка зберігається з червня 2022 року, коли НБУ підвищив облікову ставку одразу до 25% річних з 10%, які зберігалися з початку війни.