Нацбанк пом’якшив валютні обмеження: бізнесу дозволили виплачувати офіційні зовнішні кредити

Національний банк ухвалив рішення з 16 червня пом’якшити певні валютні обмеження. Зокрема, дозволив резидентам-позичальникам переказувати за кордон кошти для погашення окремих категорій зовнішніх кредитів та позик.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зокрема, йдеться про зовнішні кредити та позики, які:

забезпечені гарантією чи порукою міжнародної фінансової організації;

надані за участю іноземного експортно-кредитного агентства чи іноземної держави через уповноважену нею установу або через іноземну юридичну особу, серед акціонерів яких є іноземна держава чи іноземний державний банк.

Нацбанк також визначив, що резиденти матимуть змогу здійснювати такі операції згідно з термінами повернення коштів та сплати процентів, передбаченими умовами кредитного договору.

"Цей запобіжний захід дасть змогу нівелювати непродуктивний відплив капіталу, захистити міжнародні резерви та стійкість валютного ринку", – переконані в НБУ.

За оцінками регулятора, завдяки запровадженню такого пом’якшення обсяг надходження нових кредитних коштів в Україну значно перевищить їх відплив унаслідок повернення та обслуговування існуючих позик.

До того ж надання можливості переказувати за кордон кошти для погашення окремих категорій зовнішніх кредитів та позик поліпшить умови залучення коштів в Україну, а також сприятимуть розширенню можливостей міжнародних партнерів спрямовувати фінансування на відновлення української економіки.

Як наголосили в Нацбанку, відповідні рішення про пом'якшення валютних обмежень були ухвалені з огляду на стійку ситуацію на валютному ринку, достатньо високий обсяг міжнародних резервів та поліпшення ситуації зі строковістю коштів у банківській системі.