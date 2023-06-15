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Новини
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Нацбанк пом’якшив валютні обмеження: бізнесу дозволили виплачувати офіційні зовнішні кредити

доллар

Національний банк ухвалив рішення з 16 червня пом’якшити певні валютні обмеження. Зокрема, дозволив резидентам-позичальникам переказувати за кордон кошти для погашення окремих категорій зовнішніх кредитів та позик.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зокрема, йдеться про зовнішні кредити та позики, які:

  • забезпечені гарантією чи порукою міжнародної фінансової організації;
  • надані за участю іноземного експортно-кредитного агентства чи іноземної держави через уповноважену нею установу або через іноземну юридичну особу, серед акціонерів яких є іноземна держава чи іноземний державний банк.

Нацбанк також визначив, що резиденти матимуть змогу здійснювати такі операції згідно з термінами повернення коштів та сплати процентів, передбаченими умовами кредитного договору.

"Цей запобіжний захід дасть змогу нівелювати непродуктивний відплив капіталу, захистити міжнародні резерви та стійкість валютного ринку", – переконані в НБУ.

За оцінками регулятора, завдяки запровадженню такого пом’якшення обсяг надходження нових кредитних коштів в Україну значно перевищить їх відплив унаслідок повернення та обслуговування існуючих позик.

До того ж надання можливості переказувати за кордон кошти для погашення окремих категорій зовнішніх кредитів та позик поліпшить умови залучення коштів в Україну, а також сприятимуть розширенню можливостей міжнародних партнерів спрямовувати фінансування на відновлення української економіки.

Як наголосили в Нацбанку, відповідні рішення про пом'якшення валютних обмежень були ухвалені з огляду на стійку ситуацію на валютному ринку, достатньо високий обсяг міжнародних резервів та поліпшення ситуації зі строковістю коштів у банківській системі.

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валюта (2177) кредит (3288) НБУ (9296) позика (23)


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Зелені офшорні прокладки зголодніли.
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15.06.2023 15:13 Відповісти
валютний "лотмох" який на руках у народу нацбанком визнано потертим і на цьому наживаються... це такий порядок денний?
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15.06.2023 15:49 Відповісти
для зеленої шобли долари то вже "не дєньгі "...
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15.06.2023 16:06 Відповісти
Так для виплати "неофіційних" кредитів дозволи НБУ і непотрібні...
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15.06.2023 17:47 Відповісти
Питання скільки мішків із пеньонзами потрібно через кордон перенсти...
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15.06.2023 22:41 Відповісти

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