Нацбанк пом’якшив валютні обмеження: бізнесу дозволили виплачувати офіційні зовнішні кредити
Національний банк ухвалив рішення з 16 червня пом’якшити певні валютні обмеження. Зокрема, дозволив резидентам-позичальникам переказувати за кордон кошти для погашення окремих категорій зовнішніх кредитів та позик.
Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Зокрема, йдеться про зовнішні кредити та позики, які:
- забезпечені гарантією чи порукою міжнародної фінансової організації;
- надані за участю іноземного експортно-кредитного агентства чи іноземної держави через уповноважену нею установу або через іноземну юридичну особу, серед акціонерів яких є іноземна держава чи іноземний державний банк.
Нацбанк також визначив, що резиденти матимуть змогу здійснювати такі операції згідно з термінами повернення коштів та сплати процентів, передбаченими умовами кредитного договору.
"Цей запобіжний захід дасть змогу нівелювати непродуктивний відплив капіталу, захистити міжнародні резерви та стійкість валютного ринку", – переконані в НБУ.
За оцінками регулятора, завдяки запровадженню такого пом’якшення обсяг надходження нових кредитних коштів в Україну значно перевищить їх відплив унаслідок повернення та обслуговування існуючих позик.
До того ж надання можливості переказувати за кордон кошти для погашення окремих категорій зовнішніх кредитів та позик поліпшить умови залучення коштів в Україну, а також сприятимуть розширенню можливостей міжнародних партнерів спрямовувати фінансування на відновлення української економіки.
Як наголосили в Нацбанку, відповідні рішення про пом'якшення валютних обмежень були ухвалені з огляду на стійку ситуацію на валютному ринку, достатньо високий обсяг міжнародних резервів та поліпшення ситуації зі строковістю коштів у банківській системі.
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