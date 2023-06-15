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Новини
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Підрив Каховської ГЕС: Ціни на овочі зростуть, а інфляція збільшиться, – НБУ

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Підрив російськими окупантами Каховської ГЕС збільшить інфляцію у цьому році приблизно на 0,3 відсоткового пункта через ускладнення роботи низки підприємств та часткову втрату врожаю, передусім овочів.

Таку оцінку оприлюднив Національний банк України (НБУ).

"Довгострокові руйнівні ефекти від підриву Каховської ГЕС є безпрецедентно масштабними, проте повністю оцінити їх можна буде лише з часом. Варварський характер ведення війни Росією та затягування бойових дій і надалі загрожують Україні суттєвими втратами економічного потенціалу та непередбачуваними інфляційними шоками", – зазначається у повідомленні НБУ.

Нацбанк зауважує, що інфляція у травні сповільнилася до 15,3% у річному вимірі, що швидше, ніж очікувалося. Але надалі інфляція сповільнюватиметься помірнішими темпами через підвищення окремих тарифів на житлово-комунальні послуги та анонсоване повернення довоєнного рівня оподаткування на ринку пального.

Як повідомлялося, підрив Каховської ГЕС вже призвів до повного припинення роботи меліоративної інфраструктури в районах Каховського водосховища.

За оцінками Мінагрополітики, техногенна катастрофа зупинить водопостачання 31 системи зрошення полів Дніпропетровської, Херсонської та Запорізької областей. У 2021 році ці системи забезпечували зрошення на 584 тис. га, з яких збирали близько 4 млн тонн зернових і олійних культур, на суму близько $1,5 млрд.

Зокрема, у 2021 році частка Херсонщини в загальному виробництві агропродукції закритого грунту в Україні склала понад 21%, технічних культур – понад 5%, зернових і зернобобових – понад 4%. Зокрема, на Херсонщині вирощувалося 40% баклажанів, 24% баштанних культур та 28% помідорів в Україні.

Автор: 

інфляція (714) НБУ (9296) Каховська ГЕС (125)


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Топ коментарі
+13
Ну та ясно. Що б не сталося, з холопів треба дерти побільше. Навіть якщо завтра з неба спустяться інопланетяни, які безкоштовно роздадуть людям безлімітні джерела енергії, їжі і питної води, все одно інфляція, як завжди, збільшиться на якийсь там % за рік.
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15.06.2023 15:52
+7
В сумскій області були совхози овощні
Нехай на дві три неділі пізніше були свої
Огірки помідори цибуля капуста перець
Заготовляли переробляли
Овочі були хорошего гатунку
Робив на овочевій базі /була своя лабораторія /
Було 9,5 тис.тон охолоджуваних хранілищ
13 тис тон простих овочехранилищ
Все розтянули зруйнували тепер народ розраховується
Простіше привезти продать --заробить
Вкусові якость імпотованих овочів -- не йдуть ні яке порівняння
з своїми
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15.06.2023 17:30
+7
Ага, "бєсплатно", любітєль халяви! Купи насіння, добрива, хімікати для обробки, заплати за воду, якщо велика ділянка, найми трактор зорати. А потім заллє дощем чи поб'є градом. І будеш "бєсплатно" шмарклі жувати!
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15.06.2023 22:41
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Хто б сумнівався...🤣
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15.06.2023 15:49 Відповісти
Ну та ясно. Що б не сталося, з холопів треба дерти побільше. Навіть якщо завтра з неба спустяться інопланетяни, які безкоштовно роздадуть людям безлімітні джерела енергії, їжі і питної води, все одно інфляція, як завжди, збільшиться на якийсь там % за рік.
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15.06.2023 15:52 Відповісти
Гарний привід підняти ціни. А то, що лівобережна Херсонщина та більша частина Запорізської т.н. "овочевий пояс" вже другий рік під окупацією так то "савсем другоє". Таж херня з електроенергією, водою і газом. Монополісти волають про недополучений дохід в порівнянні з 2022 роком.
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15.06.2023 19:37 Відповісти
То скільки буде коштувати бульба, яка недавно була по 100 грн?
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15.06.2023 15:59 Відповісти
Де це ти такі ціни знайшов? У польщі?
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15.06.2023 18:39 Відповісти
Вже бачу як радісно заметушилися мадяри. Закидають помідорами.
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15.06.2023 16:00 Відповісти
беріть огороди і саджайте картоплю.
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15.06.2023 16:02 Відповісти
Війна, велика частина країни зруйнована, багато людей знялося з місця, виїхали за кордон, економіка лежить до цього додати "шашличну" політику влади Нас ніхто не буде годувати довго Чужі гроші закінчуються швидко Далі буде гірше
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15.06.2023 16:09 Відповісти
"всьо пропало , шеф, усьо пропало !"
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15.06.2023 16:11 Відповісти
"..а ваші доляри ми у вас купимо по 25 ..." - вечір в хату пересічні !
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15.06.2023 16:10 Відповісти
Было бы желание, повод найдется.
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15.06.2023 16:10 Відповісти
Свои огороды в селе и дачи рулят,****......своё и бесплатно,хочеш клубнику хочеш ежевику и картошечку молодую с памидорчиком
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15.06.2023 16:29 Відповісти
Это было модно в СССРии
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15.06.2023 16:46 Відповісти
В 2023-му це знову модно!
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15.06.2023 18:41 Відповісти
Ага, "бєсплатно", любітєль халяви! Купи насіння, добрива, хімікати для обробки, заплати за воду, якщо велика ділянка, найми трактор зорати. А потім заллє дощем чи поб'є градом. І будеш "бєсплатно" шмарклі жувати!
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15.06.2023 22:41 Відповісти
ну звичайно ж...на іншій частині України також стихія, і в Польщі і в Туреччині,
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15.06.2023 17:21 Відповісти
В сумскій області були совхози овощні
Нехай на дві три неділі пізніше були свої
Огірки помідори цибуля капуста перець
Заготовляли переробляли
Овочі були хорошего гатунку
Робив на овочевій базі /була своя лабораторія /
Було 9,5 тис.тон охолоджуваних хранілищ
13 тис тон простих овочехранилищ
Все розтянули зруйнували тепер народ розраховується
Простіше привезти продать --заробить
Вкусові якость імпотованих овочів -- не йдуть ні яке порівняння
з своїми
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15.06.2023 17:30 Відповісти
у нас целые министерства агрополитики куча всяких иституций селького хозяйства и прочих, содержащихся за наши налоги, какого хера 30 % помидоров и прочих овощей выращивалаТОЛЬКО одна Херсонщица, еще каких то 20 лет назад каждая область засаживалась и офвощями и зерновыми ехал по расам везде овощи были , а сейчас там где росли овощи ростут зерновые или масляничные , а да РАПС еще модная тема его не сожрешь зато без хлопот , засаживают, а спросите куда- НА ЭКСПОРТ, а овощи- на хер их же тут едят , Куда смотрит регулятор(министерства институты государственны), почему раньше поля гороха овощей ВЕЗДЕ было, сейчас ОКАЗЫВАЕТСЯ 30 % Херсон, а на кой такие минестарства нужны если эти вещи НЕ регулирут исходя ПОтребностей ЛЮДЕЙ в СТРАНКЕ а НЕ Коммерческой выгоды чейто, а ставят ТОЛько перед статистическими фактами, ОЙ !!! Представляете!! Оказалось!!!!!
Почему весь китай в овощах, польша, турция КУГЛЫЙ год ростят а НА НАШИХ САМЫХ плодородных ЗЕМЛЯХ ПО ВСЕЙ УКРАИНЕ сосредоточили выращивание овощей тольков ХЕРСОНЩИНе, это знаете елибы Завод продавл продукцияю только ОДНОМК покупатели и потом бах и все и нет продаж
Ощущение какого то вредительства
Залив Херсона-это трагедия, но концентрация выращивание овощей в одной области , при том что их могут выращит ВСЕ области- это как назвать, и НАС пред фактом ставят
А что прошлый год не показал ? когда Захватили Херхон и Крым жрал по 3 грн НАШИ овощи расчитанные на всех НАС , так как таже сотредоточено 30-40 % овощей томатом и иное?

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16.06.2023 10:06 Відповісти
А до підриву Каховської ГЕС продукти дешевшали? )))

До долара вже незручно прив'язувати, бо дешевшає кілька місяців. Прив'язали до Каховської ГЕС. Потім - ще до чогось.
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16.06.2023 11:55 Відповісти
Ціни на овочі зростуть бо самий чесний та самий вумний підняв ціни на електроенергія, яка входить в кожну ціну товара!!!! Аплодисменти Вові
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16.06.2023 13:43 Відповісти
Знову ---- логістика логістика
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16.06.2023 15:19 Відповісти

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