Підрив Каховської ГЕС: Ціни на овочі зростуть, а інфляція збільшиться, – НБУ

Підрив російськими окупантами Каховської ГЕС збільшить інфляцію у цьому році приблизно на 0,3 відсоткового пункта через ускладнення роботи низки підприємств та часткову втрату врожаю, передусім овочів.

Таку оцінку оприлюднив Національний банк України (НБУ).

"Довгострокові руйнівні ефекти від підриву Каховської ГЕС є безпрецедентно масштабними, проте повністю оцінити їх можна буде лише з часом. Варварський характер ведення війни Росією та затягування бойових дій і надалі загрожують Україні суттєвими втратами економічного потенціалу та непередбачуваними інфляційними шоками", – зазначається у повідомленні НБУ.

Нацбанк зауважує, що інфляція у травні сповільнилася до 15,3% у річному вимірі, що швидше, ніж очікувалося. Але надалі інфляція сповільнюватиметься помірнішими темпами через підвищення окремих тарифів на житлово-комунальні послуги та анонсоване повернення довоєнного рівня оподаткування на ринку пального.

Як повідомлялося, підрив Каховської ГЕС вже призвів до повного припинення роботи меліоративної інфраструктури в районах Каховського водосховища.

За оцінками Мінагрополітики, техногенна катастрофа зупинить водопостачання 31 системи зрошення полів Дніпропетровської, Херсонської та Запорізької областей. У 2021 році ці системи забезпечували зрошення на 584 тис. га, з яких збирали близько 4 млн тонн зернових і олійних культур, на суму близько $1,5 млрд.

Зокрема, у 2021 році частка Херсонщини в загальному виробництві агропродукції закритого грунту в Україні склала понад 21%, технічних культур – понад 5%, зернових і зернобобових – понад 4%. Зокрема, на Херсонщині вирощувалося 40% баклажанів, 24% баштанних культур та 28% помідорів в Україні.