Підрив Каховської ГЕС: Ціни на овочі зростуть, а інфляція збільшиться, – НБУ
Підрив російськими окупантами Каховської ГЕС збільшить інфляцію у цьому році приблизно на 0,3 відсоткового пункта через ускладнення роботи низки підприємств та часткову втрату врожаю, передусім овочів.
Таку оцінку оприлюднив Національний банк України (НБУ).
"Довгострокові руйнівні ефекти від підриву Каховської ГЕС є безпрецедентно масштабними, проте повністю оцінити їх можна буде лише з часом. Варварський характер ведення війни Росією та затягування бойових дій і надалі загрожують Україні суттєвими втратами економічного потенціалу та непередбачуваними інфляційними шоками", – зазначається у повідомленні НБУ.
Нацбанк зауважує, що інфляція у травні сповільнилася до 15,3% у річному вимірі, що швидше, ніж очікувалося. Але надалі інфляція сповільнюватиметься помірнішими темпами через підвищення окремих тарифів на житлово-комунальні послуги та анонсоване повернення довоєнного рівня оподаткування на ринку пального.
Як повідомлялося, підрив Каховської ГЕС вже призвів до повного припинення роботи меліоративної інфраструктури в районах Каховського водосховища.
За оцінками Мінагрополітики, техногенна катастрофа зупинить водопостачання 31 системи зрошення полів Дніпропетровської, Херсонської та Запорізької областей. У 2021 році ці системи забезпечували зрошення на 584 тис. га, з яких збирали близько 4 млн тонн зернових і олійних культур, на суму близько $1,5 млрд.
Зокрема, у 2021 році частка Херсонщини в загальному виробництві агропродукції закритого грунту в Україні склала понад 21%, технічних культур – понад 5%, зернових і зернобобових – понад 4%. Зокрема, на Херсонщині вирощувалося 40% баклажанів, 24% баштанних культур та 28% помідорів в Україні.
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Нехай на дві три неділі пізніше були свої
Огірки помідори цибуля капуста перець
Заготовляли переробляли
Овочі були хорошего гатунку
Робив на овочевій базі /була своя лабораторія /
Було 9,5 тис.тон охолоджуваних хранілищ
13 тис тон простих овочехранилищ
Все розтянули зруйнували тепер народ розраховується
Простіше привезти продать --заробить
Вкусові якость імпотованих овочів -- не йдуть ні яке порівняння
з своїми
Почему весь китай в овощах, польша, турция КУГЛЫЙ год ростят а НА НАШИХ САМЫХ плодородных ЗЕМЛЯХ ПО ВСЕЙ УКРАИНЕ сосредоточили выращивание овощей тольков ХЕРСОНЩИНе, это знаете елибы Завод продавл продукцияю только ОДНОМК покупатели и потом бах и все и нет продаж
Ощущение какого то вредительства
Залив Херсона-это трагедия, но концентрация выращивание овощей в одной области , при том что их могут выращит ВСЕ области- это как назвать, и НАС пред фактом ставят
А что прошлый год не показал ? когда Захватили Херхон и Крым жрал по 3 грн НАШИ овощи расчитанные на всех НАС , так как таже сотредоточено 30-40 % овощей томатом и иное?
До долара вже незручно прив'язувати, бо дешевшає кілька місяців. Прив'язали до Каховської ГЕС. Потім - ще до чогось.