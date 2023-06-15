На Вінниччині виявили підпільний цех з виготовлення цигарок. ФОТО

Детективи Бюро економічної безпеки припинили незаконну діяльність цеху в Могилів-Подільському, що на Вінниччині. Вилучено лінії для виробництва та пакування цигарок.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Правоохоронці встановили двох осіб, які на території недіючого промислового підприємства облаштували лінії з виготовлення та пакування цигарок.

У минулому вони працювали на тютюновій фабриці, один з них за професією технолог. На тій же фабриці придбали списане обладнання, найняли трьох осіб та організували масштабне виробництво фальсифікованих цигарок під відомими торговельними марками. Готову продукцію зловмисники планували продавати за кордоном.

Співробітники Бюро під час обшуків вилучили обладнання для виготовлення й пакування цигарок без фільтру, станок для наклеювання марок акцизного податку, сировину для виготовлення тютюнових виробів, незареєстровану зброю та паспорт громадянина РФ. Загальна вартість вилученого майна складає понад 2,6 млн грн.

Наразі слідчі дії тривають, встановлюється повне коло причетних осіб до незаконної діяльності, а також інші факти незаконної діяльності.